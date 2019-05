China wakkert anti-Amerikaans sentiment aan

Wordt het niet eens tijd voor vaderlandslievende Chinezen om hun iPhone in te ruilen voor een Huawei? In gebruikersgemak maakt dat voor Chinese consumenten weinig uit: zij kunnen toch al geen gebruik maken van de zoekmachine van Google, en ook populaire apps als YouTube in Twitter zijn in China verboden. Het kopen van een Huawei kan dus vrij makkelijk tot een symbool worden waarmee je als Chinees je liefde voor het vaderland tot uiting brengt.

Of zo’n draai weg van Amerikaanse producten als de iPhone er ook echt gaat komen, moet nog wel blijken. Ook omdat de Amerikaanse overheid het verbod op levering van cruciale technologie aan Huawei alweer heeft afgezwakt. Dat verbod lag ten grondslag aan het besluit van Google om geen Android-technologie meer aan Huawei te leveren. Inmiddels komen er uitzonderingen op die regel die voor de komende drie maanden gaan gelden, en waardoor veel technologie alsnog weer aan Huawei geleverd kan worden.

Voor China wordt één ding wel steeds duidelijker: de handelsoorlog met de VS is nog lang niet ten einde. De Chinese overheid bereidt de bevolking er steeds meer op voor dat ze zich daarop moeten gaan instellen. China herhaalt dat het weliswaar niet kiest voor strijd met de VS, maar dat het zo’n gevecht wel aankan en uiteindelijk ook zal winnen.

Anti-Amerikaanse films

Vorige week gebeurde er op de Chinese televisie iets onverwachts: de Chinese staatszender CCTV veranderde de geplande uitzendingen op zijn filmkanaal CCTV 6 opeens en besloot een serie oude anti-Amerikaanse films over de Koreaanse oorlog (1950-1953) uit te zenden. Het is een van de manieren waarop de overheid de geesten rijp maakt voor een meer oorlogszuchtige en sterker anti-Amerikaanse opstelling van China.

Volgens What’s on Weibo, een site die de ontwikkelingen op de sociale media in China op de voet volgt, waren veel kijkers positief over het opnieuw uitzenden van deze oude klassiekers, al was er ook kritiek.

Toch blijft onduidelijk wat China nu precies aan effectieve tegenmaatregelen kan en gaat nemen. Als de Chinese leider Xi Jinping een bezoek brengt aan een fabriek waar zeldzame metalen worden verwerkt, leidt dat meteen tot speculatie dat China nu misschien wel beperkingen gaat stellen aan de export van die grondstoffen, ook als dat misschien helemaal niet zo is.

Eén van de wapens die China wel in handen heeft, is dat de overheid vrijwel zonder tegengeluid via de staatsmedia het anti-Amerikaanse sentiment kan aanwakkeren. Maar of dat ook daadwerkelijk leidt tot minder aankopen van Amerikaanse producten is nog wel afwachten. Veel gewone Chinezen zijn pragmatische consumenten. Ze zijn gehecht geraakt aan hun vertrouwde merken, en zullen misschien eerder op internet zeggen dat ze voor Chinese producten gaan kiezen dan dat ze dat ook werkelijk massaal gaan doen.