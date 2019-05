Arsenal-aanvaller Mchitarjan mist finale Europa League om veiligheid

Een Armeniër in Azerbajdzjan: dat ligt gevoelig. Zo gevoelig dat voetballer Henrik Mchitarjan heeft besloten dat hij volgende week niet met Arsenal naar Baku afreist voor de Europa League-finale tegen Chelsea.

„Een moeilijke beslissing”, verklaart de aanvaller op de website van Arsenal. Europese finales zijn voor veel voetballers immers een zeldzaamheid, een unieke kans op roem en glorie. „Ik geef toe dat het me pijn doet om deze wedstrijd te missen.” Maar: zijn veiligheid staat voorop.

Tussen zijn geboorteland Armenië en Azerbajdzjan woedt een lange strijd rond Nagorno-Karabach, een etnisch Armeense exclave die formeel bij Azerbajdzjan hoort. Eind jaren tachtig, enkele jaren voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, mondden de etnische spanningen uit in een gewapend conflict. Sinds een staakt-het-vuren in 1994 is het gebied feitelijk Armeens, tot grote frustratie van Azerbajdzjan. Sinds 2016 vielen in het conflict nog minstens tweehonderd doden.

Meteen rees dan ook twijfel over Mchitarjan op toen Arsenal twee weken geleden de finale van de Europa League bereikte. Eerder liet de Armeniër verstek gaan toen hij met Borussia Dortmund in Azerbajdzjan moest aantreden. Armeense atleten die zich in 2015 kwalificeerden voor de Europese Spelen in Baku, kregen bij uitzondering een visum, maar werden vijandig bejegend bij de openingsceremonie.

Opnieuw discussie om Baku

Omdat „de veiligheid van spelers de hoogste prioriteit heeft”, wendde Arsenal zich tot de UEFA. De club eiste dat de Europese bond de veiligheid van de aanvaller kon garanderen. De Azerbajdzjaanse voetbalfederatie liet weten dat Mchitarjan gewoon kon meespelen en dat politiek en sport gescheiden moesten blijven. Toch heeft de speler nu zelf, in overleg met zijn familie en club, besloten om niet mee te doen.

Het is de tweede keer in een week tijd dat de finale in Baku tot discussie leidt. Vorige week ontstaken fans van Arsenal en Chelsea in woedde nadat beide clubs elk slechts zesduizend tickets kregen toegewezen op een stadioncapaciteit van 68.700. Ter verdediging stelde organisator UEFA dat het vliegveld van Baku te klein is voor grotere aantallen fans.