‘Aanslag op Telegraaf-redactie werd gecoördineerd vanuit de cel’

De verdachten van de aanslag op de redactie van De Telegraaf werden vanuit de gevangenis aangestuurd door Iliass K. Dat denkt justitie, schrijft de krant dinsdag op basis van een onderzoek van het Openbaar Ministerie. K. zou een groep leiden die door criminelen wordt ingehuurd om klussen op te knappen voor de onderwereld. Dat deed K. volgens De Telegraaf mogelijk met telefoons die handlangers over de muur van de gevangenis hebben gegooid.

Naar de groep van K. loopt een breder onderzoek, 26Wheeling geheten. Onderdeel daarvan zijn volgens De Telegraaf ook onder meer de moord op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi in een buurthuis in Amsterdam en de beschieting van een bedrijfspand in die stad, allebei vorig jaar. Ook werden vermoedelijke leden gezien bij het huis van Danny M., de voormalige eigenaar van Ennetcom, dat met PGP versleutelde telefoons leverde aan de onderwereld. Nadat de politie de toestellen had gekraakt, en zo bewijs verzamelde voor meerdere onderzoeken, zouden criminelen M. hebben willen doden.

Hechtenis

Drie verdachten uit het 26Wheeling-onderzoek zitten nog vast in verband met de aanslag op de krant, bevestigt het OM. Drie andere leden van de groep zitten vast voor andere zaken. In het onderzoek naar de aanslag op De Telegraaf (13Puurs) zitten naast de drie verdachten uit het 26Wheeling-onderzoek ook nog drie anderen in hechtenis. Iliass K. zelf wordt volgens De Telegraaf onder meer verdacht van betrokkenheid bij drie liquidaties, en zou al langere tijd in de cel zitten. De Amsterdamse justitie wilde dinsdagochtend niet op het artikel reageren.

De groep van Iliass K. zou ook banden hebben met Ridouan T. Het Openbaar Ministerie zei al in maart te vermoeden dat hij opdracht gegeven heeft tot de aanslag op De Telegraaf. De in Marokko geboren T. is een invloedrijke figuur in de onderwereld en wordt in verband gebracht met grootschalige handel in cocaïne en een aantal liquidaties. Hij is een van de meestgezochte criminelen van Nederland.

Ridouan T. wordt ook in verband gebracht met de aanslag met een raketwerper op de redactie van Panorama. In die zaak eiste het OM maandag tegen drie verdachten gevangenisstraffen tot zeven jaar. Deze verdachten zijn lid van de motorclub Caloh Wagoh, door politie en justitie beschouwd als criminele organisatie. De motorclub zou ook criminele werkzaamheden verrichten voor T., en is in verband gebracht met meerdere liquidaties.

Aanvallen op de pers

In juni vorig jaar reed een busje met jerrycans vol brandbare vloeistof tegen de gevel van het Telegraaf-pand, met een explosie en een brand tot gevolg. Het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

Ook bij Panorama bleef het bij materiële schade. Wel worden beide aanslagen onder meer door de Nederlandse Vereniging van Journalisten beschouwd als pogingen om journalisten te bedreigen.