Turkije wil 249 medewerkers Buitenlandse Zaken arresteren

De Turkse autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 249 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De medewerkers worden ervan beschuldigd in verband te staan met het netwerk van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen. Dat meldt persbureau Reuters maandag.

Maandagochtend zouden 78 van de verdachten zijn gearresteerd. De verdenking komt voort uit een onderzoek naar „onregelmatigheden” in de antwoorden op oude toelatingsexamens voor banen bij het ministerie. De Gülenbeweging wordt ervan verdacht de antwoorden van verschillende examens te hebben gestolen en uit te delen aan zijn leden. Dit zodat Gülenaanhangers makkelijker zouden kunnen slagen en op invloedrijke posities terecht kunnen komen.

De Turkse autoriteiten verdenken Gülen van de couppoging in Turkije in juli 2016. Sindsdien wordt streng opgetreden tegen aanhangers en mogelijke aanhangers van de Gülenbeweging. Eerder dit jaar werd bekend dat Turkije een algoritme heeft ontworpen dat gülenisten moet kunnen opsporen. Door verschillende databases te combineren, met bijvoorbeeld informatie over waar iemand naar school ging, zou kunnen worden vastgesteld of iemand Gülenaanhanger is.

Meer dan 77.000 mensen zitten nog in voorarrest sinds de couppoging van bijna drie jaar geleden. Zo’n 150.000 ambtenaren, militairen en anderen verloren hun baan. Fethullah Gülen woont sinds 1999 in de Verenigde Staten. Tegenstanders beschuldigen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ervan de couppoging aan te grijpen om tegenstanders van zijn regering onschadelijk te maken.

