Trump draagt oud-adviseur op niet te verschijnen in Congres

President Trump heeft zijn voormalig juridisch adviseur Don McGahn maandag opgedragen om geen verklaring af te leggen in het Amerikaans Congres. McGahn is een cruciale getuigen in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Democraten willen de oud-adviseur horen over zijn tijd in het Witte Huis en over mogelijke verhindering van de rechtsgang door de president. Trump zou McGahn in 2017 onder meer gevraagd hebben om de de toenmalig staatssecretaris van Justitie te gebieden om Mueller te ontslaan. De raadsman weigerde dit en was dreigde ontslag te nemen, waardoor het ontslag van Mueller niet doorging. Trump heeft dat altijd ontkend.

Oud-adviseur Don McGahn hoeft volgens het Witte Huis niet te verschijnen tijdens een zitting in het Huis van Afgevaardigden dinsdag. Foto Brendan Smialowski/AFP

De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden, waar Democraten een meerderheid hebben, dagvaardde McGahn en had hem dinsdag op een hoorzitting willen ontvangen. Het Witte Huis zegt maandag echter, op basis van een advies van het ministerie van Justitie, dat „het Congres hooggeplaatste adviseurs van de president niet mag dwingen om een getuigenis af te leggen over hun ambtsbezigheden.”

Volgens de huidige juridische adviseur Pat Cipollone mag McGahn zelfs helemaal niet verklaren over zijn werk voor de president. Trump heeft hem daarom opgedragen om niet te verschijnen.

Het is nu aan McGahn om te besluiten of hij naar de zitting gaat. Hij zou ervoor kunnen kiezen om te gaan, maar vragen van Democraten simpelweg niet te beantwoorden. Volgens een anonieme bron van The New York Times heeft McGahn tot nu toe aangegeven dat hij het Witte Huis zal volgen. Als de voormalig adviseur niet verschijnt, is de vraag hoe Democraten hem straks anders tot een getuigenis kunnen dwingen.

McGahn verliet het Witte Huis in 2018. In totaal is hij meer dan 30 uur verhoord door het team van Robert Mueller.