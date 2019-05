Tot 7 jaar cel geëist voor aanslag met raketwerper op Panorama-redactie

Drie verdachten van de beschieting met een raketwerper van de Panorama-redactie hebben maandag gevangenisstraffen tot zeven jaar tegen zich horen eisen. De officier van justitie sprak in de Amsterdamse rechtbank van een „aanslag op de persvrijheid”, met een „brede impact op de democratie”. Bij het incident, vorig jaar juni, vielen geen slachtoffers.

De hoogste eis, die van zeven jaar, was voor de 42-jarige Richard Z. uit Woerden. Hij was volgens justitie degene die de aanval heeft gecoördineerd. De daadwerkelijke beschieting zou zijn uitgevoerd door de Rotterdammer Mike van den B. (26) en John P. (46) uit Spijkenisse. Tegen hen eist het OM zes jaar cel. Van den B. legde maandagmorgen een gedeeltelijke bekentenis af: hij gaf toe dat hij de auto bestuurde waarin de daders naar de Panorama-redactie in Amsterdam toe reden.

Alle drie de verdachten zijn aangesloten bij motorclub Caloh Wagoh. Ze zitten bij de Woerdense afdeling, waarvan Z. de voorzitter is. Politie en justitie zien Caloh Wagoh als een criminele organisatie. Twee kopstukken van de club worden bijvoorbeeld verdacht van liquidaties in Breukelen en Rotterdam. Panorama publiceert geregeld over de georganiseerde misdaad, zo ook over Caloh Wagoh.

Dit bericht wordt aangevuld.