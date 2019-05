Tientallen doden door rellen in gevangenis Tadzjikistan

Bij een gevangenisoproer in Tadzjikistan zijn afgelopen weekend zeker 29 gevangenen en drie bewakers om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Justitie van het Centraal-Aziatische land maandag bekendgemaakt, meldt Reuters.

De opstand vond plaats in een zwaarbeveiligde gevangenis in de westelijke stad Vahdat, zo’n tien kilometer ten oosten van de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe. In de gevangenis zitten onder meer strijders van Islamitische Staat. Volgens de regering was IS ook verantwoordelijk voor de rellen in de gevangenis.

Bewapend met messen

Een grote groep gevangenen zou zich hebben bewapend met messen en vervolgens drie bewakers en vijf medegevangenen hebben doodgestoken. Speciale politie-eenheden zouden vervolgens 24 gevangenen hebben doodgeschoten. Inmiddels is de orde weer hersteld in gevangenis, waar ongeveer 1.500 gedetineerden zitten, meldt het ministerie.

Lees ook: In Tadzjikistan biedt IS een uitweg uit de armoede

Een van de aanstichters was volgens de regering Bekhruz Gulmurod, een zoon van Gulmurod Khalimov, een kolonel van de Tadzjiekse special forces die in 2015 naar IS was overgelopen en daarna in Syrië is gedood.

Aanslag fietsers

Het is de tweede keer in ongeveer een half jaar tijd dat er zoveel doden vallen bij een gevangenisopstand in het land. In november vorig jaar vielen er 27 doden bij een opstand in een zwaarbeveiligde gevangenis van Choedzjand, in het noorden van Tadzjikistan. De regering houdt ook voor die opstand IS verantwoordelijk.

De terreurgroep had ook een aanslag opgeëist op een groep fietsers in juli vorig jaar. Daarbij kwamen toen vier toeristen om het leven, onder wie Nederlander René Wokke. Vier vermoedelijke daders werden doodgeschoten door de Tadzjiekse politie en de enige die levend werd gepakt, werd tot een levenslange celstraf veroordeeld. In welke gevangenis hij zit is niet duidelijk.

Uit het Centraal-Aziatische land, met een inwoneraantal van ongeveer 8,7 miljoen, kwamen de afgelopen jaren veel IS-strijders. Volgens de regering in Doesjanbe reisden de afgelopen jaren zo’n 1.100 Tadzjieken af naar de strijdgebieden in Syrië en Irak.