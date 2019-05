President Zelensky ontbindt Oekraïens parlement op eerste dag

De nieuwe president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, heeft in zijn inauguratierede het parlement ontbonden. De verkiezingen voor een nieuw parlement, de Verchovna Rada, zullen daardoor waarschijnlijk een half jaar worden vervroegd.

Zelensky werd op 21 april in de tweede ronde van de Oekraïense presidentsverkiezingen met bijna driekwart van de stemmen gekozen. Maandag werd de acteur en komiek in Kiev geïnaugureerd tot president.

Zelensky is een nieuwkomer en zijn partij, ‘Dienaar van het volk’, is niet vertegenwoordigd in het Oekraïense parlement.

De verkiezingen voor de Verchovna Rada moeten plaatsvinden voor het einde van het mandaat, op 27 november van dit jaar. Om maximaal te kunnen profiteren van zijn verkiezingsoverwinning wil Zelensky zo snel mogelijk parlementaire verkiezingen uitschrijven. Volgens opiniepeilingen zou Dienaar van het volk kunnen rekenen op bijna 40 procent van de zetels in de Rada als er nu verkiezingen zouden zijn – een aardverschuiving in het Oekraïense politieke landschap.

Geen portret aan de muur

In de afgelopen weken hebben de zittende partijen in de Rada, onder aanvoering van oud-president Petro Porosjenko, een verbeten gevecht gevoerd om vervroegde verkiezingen te voorkomen. De zittende partijen probeerden Zelensky’s inauguratie zo lang mogelijk uit te stellen, tot na 27 mei: zes maanden voor het einde van de termijn van de Rada mag de president het parlement niet ontbinden.

Vorige week stapte een van Porosjenko’s coalitiepartners uit de regering, in een poging de verkiezingen uit te stellen. Waarschijnlijk zal dat niets uithalen en kiest Oekraïne eind juli een nieuw parlement.

In zijn toespraak tot de Rada riep de nieuwe president de parlementariërs op in de tussentijd de wet tegen de parlementaire onschendbaarheid en de wet tegen corruptie van overheidsdienaren aan te nemen.

Zelensky liet weten dat hij de komende vijf jaar zijn portret niet aan de muur wil zien. „De president is geen icoon.” Volgens de kersverse president is het een beter idee als overheidsdienaren de foto’s van kinderen ophangen. „En als u een beslissing neemt, kijkt u hen eerst in de ogen.”

