Politiecommissaris liet zich fêteren op wijnchateau

Politiecommissaris Peter van den E. (58) uit Ittervoort heeft zich volgens het Openbaar Ministerie in zeven jaar tijd voor 34.866 euro laten fêteren door een bevriende ondernemer uit de beveiligingsindustrie, Otto V. (53). Wegens corruptie eiste officier van justitie H. Timmer voor de rechtbank in Zwolle dat de inmiddels door de politie ontslagen commissaris wordt veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en dat hij de giften terugbetaalt aan de staat. De verdachte omkoper hoorde ook een werkstraf van 240 uur eisen.

Lees ook: Hoge politiecommissaris voor de strafrechter wegens corruptie

Van den E. is jarenlang directeur geweest van Criminee!. Dit is de naam van het platform criminaliteitsbeheersing in Oost-Brabant. Het gaat om een stichting waar overheid, bestuur en bedrijfsleven samenwerkten om met technische middelen criminaliteit op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en in binnensteden te bestrijden. Van den E. werd ‘uitgeleend’ door de politie.

Ook Otto V. was actief bij dit platform. Hij regelde de inbreng uit het bedrijfsleven. V. heeft volgens justitie geprofiteerd van zijn contacten met Van den E en had daardoor voordeel ten opzichte van concurrenten.

Het onderzoek naar beide mannen loopt al sinds 2016. Van den E. vertelde blij te zijn dat hij eindelijk kon reageren op alle aantijgingen. „Ik zat drie jaar lang in een intellectuele gevangenis”. De politiebaas verwierp alle beschuldigingen. „Wij waren geen cowboys die vanuit het zadel los aan het schieten waren”. Ja, hij had vele keren gratis gelogeerd op het wijnchateau Cavailhès in Zuid-Frankrijk dat eigendom is van Otto V. Maar dat gebeurde omdat Peter en Otto bevriend raakten en beiden liefhebber zijn van het verbouwen en consumeren van wijn.

De commissaris zei ook tegenprestaties voor het kasteelbezoek te hebben geleverd. „Ik maakte het zwembad zomerklaar”. Een enkele keer had Van den E. wel betaald voor het logeren in Frankrijk maar die factuur is volgens het OM vervalst. En echt gratis was er niks. Otto V. bracht de logeerkosten als zakelijke uitgaven in rekening bij zijn bedrijven die zaken deden met de politie.

Oudhollandse spelletjes

De commissaris heeft zich volgens het OM ook laten omkopen met buitenlandse reisjes. Otto nam Peter mee naar Toronto, naar de 24- uurs race op Le Mans en naar een ‘Aston Martin Performance Drive Experience’ in Lommel. „Een netwerkbijeenkomst”, noemde Van den E. dit. Hij zei dat het heerlijk was „om met mooie auto’s rondjes te rijden”. De voorzitter van de rechtbank hoorde het met verbazing aan. „Wij doen als rechtbank op zulke momenten oudhollandse spelletjes”.

Lees ook: Politiecommissaris ontslagen na belangenverstrengeling

De politieman heeft ook contant geld ontvangen, zei de aanklager. De verdachte zei dat dit geld dat hij op zijn spaarrekening stortte, verdiend was met de verkoop van flessen wijn die hij nog in zijn kelder had liggen. De wijn was verkocht aan „een nette meneer” uit Maaseik. De naam van de koper wist hij niet meer.

De commissaris zei ook als zakenman te hebben geopereerd en niet als politieman. De rechtbank hield hem evenwel voor dat hij e-mails soms ondertekende met ‘Chief of Police’. Hij droeg af en toe zijn uniform en stond bovendien op de loonlijst bij de politie. Van den E. liet ook zijn zoon Etiënne profiteren van zijn zaken. De net van de havo afgestudeerde zoon maakte alle filmpjes voor het platform, werd mee op reis genomen om 'marketing-adviezen' te geven en kreeg aandelen in het bedrijf van Otto V.

Van den E. zegt het slachtoffer te zijn van jaloezie. „Ik zat hoog in de boom en had mooi uitzicht”. Tegenwoordig werkt hij voor een bedrijf van Otto V. Hij is kwaad over de wijze waarop de politie hem heeft behandeld. Alleen de Brabantse commissaris Leon Kuijs heeft „ballen” getoond door hem te verdedigen. Korpschef Erik Akerboom zou hem schandalig hebben laten vallen.