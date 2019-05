Percentage bijensterfte duikt onder tien procent

Zo’n 9 procent van de Nederlandse bijen heeft de voorbije winter niet overleefd. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Wageningen uit de jaarlijkse enquête die in samenwerking met een aantal koepelorganisaties voor bijenhouders gehouden wordt. De cijfers zijn bemoedigend ten opzichte van voorgaande jaren.

In 2016 en 2017 lag het sterftecijfer onder in Nederland gehouden bijenvolken nog rond de 15 procent. Het wenselijke percentage is 10 procent, en dus is de afgelopen winter volgens onderzoekers positief verlopen.

Het vermoeden bestond al twintig jaar: dat neonicotinoïden, een relatief nieuwe klasse pesticiden, schadelijk zijn voor bijen. In 2017 boden veldstudies wetenschappelijk bewijs.

Zo’n 2.000 van de 9.000 Nederlandse bijenhouders hebben meegedaan aan de enquête. 69 procent van hen had aan het einde van de winter alle volken nog. Bij minder dan 2 procent van de deelnemende houders overleefde niet één bij de winter. Na de zomer publiceert de universiteit resultaten uit een aanvullend onderzoek.

Wereldwijd liep de bijenpopulatie jarenlang terug. Dat kwam onder andere door neonicotinoïden, een type bestrijdingsmiddel dat na onderzoek dodelijk bleek te zijn voor bijen. In 2018 verbood de Europese Commissie het gebruik van de pesticiden. Dat het sterftepercentage nu terugloopt komt volgens deskundigen ook door de toename van het aantal imkers in Nederland.