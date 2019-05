Min of meer bevredigend slot van amechtig laatste seizoen Game of Thrones

Serie Game of Thrones Seizoen 8 aflevering 6 (slot) 57 minuten Ziggo Series en Movies XL ●●●●●

Acht jaar na de première van Game of Thrones sluit de met 47 Emmy´s bekroonde HBO-serie af met een wijs besluit. De IJzeren Troon, spil van de macht, wordt vernietigd. Showrunners David Benioff en D.B. Weiss regisseerden de laatste aflevering van het wisselvallige slotseizoen zelf. Ook nu keert het geraffineerde eindspel waar veel fans op hebben gehoopt niet meer terug.

Dit laatste seizoen ging van start met een rennend jongetje door de sneeuw in Winterfell. De laatste aflevering opent met de voetstappen van Tyrion Lannister door de witte as in King’s Landing. Daenerys Targaryen heeft in de voorlaatste aflevering met haar draak Drogon een allesvernietigende vuurzee losgelaten op het hart van de macht in Westeros. Tyrion vindt de lichamen van zijn broer en zus in de ruïnes van de stad; een sterke scène die ingetogen wordt neergezet door Peter Dinklage.

De eerste helft bevat weer veel vlakke scènes, het tweede gedeelte is de kabbelende afwikkeling, met veel verwijzingen naar het begin van de serie. Tyrion, de laatste Lannister, speelt een sleutelrol in het eindspel. Samen met Arya Stark waarschuwt hij voor Daenerys, die zich als tiran ontpopte. Haar geliefde, Jon Snow, moet haar tegenhouden, en wordt zelf verbannen.

Niet één heerser komt uit de strijd naar boven, maar een raad van overlevenden, die tezamen de opbouw van de stad op zich nemen. De erfopvolging wordt beëindigd onder aanvoering van de gekozen rolstoelkoning Bran Stark. De nuchtere kinderen Stark, uitgerekend de familie die tegen wil en dank de oorlog in werd gesleurd en die door alle ellende het meest is gegroeid, krijgen de macht. Het is nog net geen democratie, maar wel een iets te wijs en vredig einde voor eens serie die juist uitblonk in bruut geweld en onversneden machiavellisme.

Haastige spoed

Het laatste seizoen laveerde tussen snelle, abrupte plotwendingen en harde keuzes van de personages, die door de sneltreinvaart waarmee ze zich afspeelden ongeloofwaardig werden. Het lijkt alsof de showrunners de vele lijnen die ze in zeven seizoenen hadden uitgezet, nu nog even snel aan elkaar wilden knopen. Misschien hadden ze hier meer afleveringen of zelfs meer seizoenen voor moeten nemen.

Die haast zorgde voor korte dialogen die weinig ruimte gaven aan de verhalende kracht van het epos. Dit was met name zichtbaar bij de verhaallijn rond Jon Snow. Aan de cast heeft het niet gelegen. Met minimale tekst wisten ze toch nog iets te maken van de abrupte wendingen in het verhaal en de sprongen in de karakterontwikkeling van hun personages. Ook hoe de rijke serie in beeld is gebracht bleef bewonderenswaardig.

Veel fans zijn ontevreden over dit seizoen. Humoristische en diepgravende analyses zijn ondertussen een onderdeel van de Game of Thrones-traditie. Een unicum is een petitie gericht aan HBO om het slotseizoen over te doen. De petitie werd nog voor de uitzending van de laatste aflevering een miljoen keer ondertekend.

Maar het volk zal zijn zin niet krijgen; met de vernietiging van de IJzeren Troon zetten Benioff en Weiss een duidelijk punt. Game of Thrones is echt voorbij.