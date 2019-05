Amerikaanse miljardair lost honderden studieschulden af

Dankzij de Amerikaanse miljardair en filantroop Robert F. Smith kunnen bijna vierhonderd jonge mannen hun studietijd een stuk opgeluchter afsluiten. Bij de diploma-uitreiking op Morehouse College in Atlanta beloofde Smith, die zijn fortuin verdiende met investeringen in software, technologie en start-ups, alle 396 afstudeerders dat hij hun studieschuld zou kwijtschelden. Tot één ton per persoon, in totaal bijna 40 miljoen dollar (bijna 36 miljoen euro).

„Bij dezen zijn jullie mijn klas”, zei Smith (56), aan het einde van zijn commencement speech. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat een prominent persoon, bijvoorbeeld uit de politiek of zakenwereld, bij een diploma-uitreiking spreekt. „Namens mijn familie kom ik wat brandstof in jullie bussen doen. We gaan iedereen van zijn studieschuld afhelpen.” Op videobeelden van de toespraak is te zien hoe het publiek in eerste instantie stilvalt van verbazing maar daarna in gejoel en gejuich uitbarst.

Smith maakte duidelijk dat de studenten zijn gift niet zomaar bijgeschreven krijgen. „Nu jullie mijn klas zijn, wil ik dat jullie deze gedachte doorgeven: zorg ervoor dat iedereen die na jullie komt dezelfde kansen krijgt in het leven. We zijn met genoeg om voor onze eigen gemeenschap te zorgen.”

In 2017 waren alle voormalige studenten in Nederland de overheid samen ruim 11 miljard euro schuldig. De nationale studieschuld verdubbelde sinds 2011.

Bevrijding

Het particuliere Morehouse College is van origine een zwarte school, waar onder anderen burgerrechtenactivist Martin Luther King studeerde. De schoolleiding wist van tevoren niets van het initiatief van Smith. De miljardair had naar eigen zeggen slechts een paar dagen eerder bedacht dat hij de studenten zou verrassen.

Directeur David A. Thomas zegt tegen The New York Times dat hij stomverbaasd was. „Dit geschenk is een bevrijding”, aldus Thomas. „Hierdoor hoeven deze jongens geen carrièrebeslissingen meer te maken op basis van een studieschuld die ze achtervolgt.” Hij gaat snel met Smith praten over de details van zijn schenking.

Smith is volgens The New York Times de rijkste zwarte Amerikaan. Zakenblad Forbes raamt zijn vermogen op een goede 5 miljard dollar (ongeveer 4,5 miljard euro). Zijn particuliere fonds Vista Equity Partners zou ongeveer 46 miljard dollar waard zijn.

Correctie (20 mei 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat 40 miljoen dollar ongeveer even veel waard is als 45 miljoen euro. Dta klopt niet, en is hierboven aangepast.