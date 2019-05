Jaarwinst Ryanair valt fors lager uit door lagere ticketprijzen

Ryanair heeft het afgelopen jaar fors minder winst gemaakt dan het jaar ervoor, blijkt maandag uit de cijfers van de prijsvechter. De Ierse luchtvaartmaatschappij maakte in het boekjaar, dat eind maart afliep, 1,02 miljard euro winst. Dat is 29 procent minder dan in 2018, toen nog 1,45 miljard euro bijgeschreven werd. Het aandeel Ryanair daalde maandag na het openen van de beurs in Londen met 5,5 procent.

Ryanair wijst op overcapaciteit in Europa, waardoor ticketprijzen dalen. Ook viel Pasen vorig jaar op 1 en 2 april, buiten het vierde kwartaal van het bedrijf, voert topman Michael O’Leary aan. De omzet van de luchtvaartmaatschappij steeg wel met 6 procent naar 7,6 miljard euro. In totaal vervoerde het Ierse bedrijf 139,1 miljoen passagiers, 7 procent meer dan in het vorige boekjaar. Tegelijkertijd daalde de gemiddelde ticketprijs met 6 procent.

De lagere ticketprijzen, duurdere brandstofprijzen en hogere personeelskosten werden gedeeltelijk gecompenseerd door meer winsten uit aanvullende diensten als instappen met voorrang en het reserveren van stoelen. Inkomsten uit zulke bronnen steeg tot 2,4 miljard, 19 procent meer dan een jaar eerder.

737 MAX

De problemen rond de Boeing 737 MAX spelen het bedrijf parten. RyanAir verwachtte met het toestel veel geld te besparen. De luchtvaartmaatschappij heeft de ingebruikname van de eerste vijf toestellen van dit type uitgesteld tot in ieder geval komende winter. Het bedrijf gaat met Boeing praten over compensatie.

Ryanair kampte dit jaar ook met ontevreden personeel. Door stakingen over arbeidsvoorwaarden vielen afgelopen najaar veel vluchten uit. Ryanair sloot zijn post in Eindhoven, tot grote onvrede van het personeel, dat over een vergeldingsactie sprak. Ryanair gaf 200 miljoen euro meer uit aan personeelskosten, blijkt uit de cijfers, waaronder 20 procent meer salaris voor piloten.

De verwachtingen voor het lopende boekjaar zijn voorzichtig. Ryanair verwacht dit jaar tussen de 750 en 950 miljoen winst te maken. Onder meer de Brexit kan de resultaten nog drukken, zegt O’Leary.