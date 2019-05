Vandaag doet de rechter uitspraak in een opmerkelijke zaak. In 2013 overleed de 29-jarige Janneke van Erum in een Ggz kliniek in Eindhoven. Haar ouders zagen het met haar steeds slechter gaan. Maar de verpleegkundigen grepen volgens hen niet in. Het Openbare Ministerie vervolgt niet de afzonderlijke artsen, maar de hele instelling. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

