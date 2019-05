Het tweetalige lijsttrekkersdebat knettert

Menig Europees debat loopt stuk op taalbarrières of op de pogingen om die te overwinnen met slecht gesproken Engels. Nieuwsuur liet maandag zien dat het ook anders kan. In een eerder opgenomen debat in Amsterdam mocht iedereen zijn eigen taal spreken, met Jeroen Wollaars als moeiteloos tussen talen en thema’s schakelende moderator. Het resultaat: het meest soepele debat tot nu toe in deze EU-verkiezingen.

Een belangrijk debat ook, omdat de twee deelnemers, de socialist Frans Timmermans en de christen-democraat Manfred Weber, de grootste politieke families in het Europees Parlement vertegenwoordigen. Zij willen straks uitmaken wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wordt. En met nog drie dagen te gaan tot de verkiezingen knetterde het in de foyer van de Vrije Universiteit tussen ‘spitzenkandidaten’ Timmermans en Weber.

Timmermans pleitte voor een speciale CO 2 -belasting. „Een moeilijk verhaal, maar wel het enige eerlijke verhaal.” Weber kaatste de bal terug met wat in zijn ogen de socialistische mantra is: belastingen én verboden. Hij herhaalde die woorden drie keer. Belastingen schaden de auto-industrie en kosten banen, zei Weber, die meer gelooft in innovaties en de snelheid onderstreepte waarmee milieutechnologie zich ontwikkelt.

Bovendien: Europa gaat over een boel zaken, maar nou net niet over belastingen, vervolgde Weber. Daar bestaat alleen nationaal zeggenschap over. Nu sloeg Timmermans weer terug: hij wees naar Weber en zei dat het „juist deze houding” is waardoor het multinationals steeds lukt om in de EU „nul belasting” te betalen.

Tijdens een debat in Brussel vorige week maakte de toen Engels sprekende Weber een fletse, onzekere indruk. Polyglot Timmermans walste over hem heen. In Amsterdam leek Weber vastberaden om dat niet weer te laten gebeuren. Dat hij zijn Beierse accent mocht etaleren, hielp hem daarbij duidelijk. En hoewel hij via een oortje luisterde naar een tolk bleek hij genoeg Nederlands te verstaan om scherp te kunnen reageren op Timmermans. Hij moet ook wel: hoewel zijn Europese Volkspartij (EVP) deze week vrijwel zeker als grootste uit de bus komt, is Webers gooi naar de macht geen gelopen race. Hij wordt ook in de eigen gelederen niet volop gesteund, en heeft een goede verkiezingsuitslag hard nodig om te overtuigen.

Weber viel Timmermans aan op terrorismebestrijding. De christen-democraten willen dat politie- en veiligheidsdiensten méér persoonsgegevens uitwisselen, bijvoorbeeld over vliegtuigpassagiers. „De sociaal-democraten houden dat tegen.” Timmermans zei niet tegen te zijn, maar het moet wel zorgvuldig.

Timmermans pleitte voor een Europees fonds om sociaal zwakkeren te beschermen in crisistijd, het soort solidariteit waar Zuid-Europa om vraagt, maar dat in Nederland nog taboe is. Volgens Weber ontbreekt het aan „hervormingswil” en mag je niet verwachten dat Noord-Europese landen dan wel bijspringen.

Na afloop sprak Timmermans tevreden over „een écht debat”. Hij haalde uit naar premier Rutte en Thierry Baudet, die woensdag de degens kruisen en de verkiezingen hebben versmald tot de vraag of Nederland in of uit de EU moet. „Een flauwekuldebat”, aldus Timmermans.

Verhalenverteller Frans Timmermans probeert Europa te veroveren