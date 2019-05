Het Iraanse volk is klaar om de ayatollahs te verdrijven

De situatie tussen Iran en de Verenigde Staten is explosief. Door een kogel van een onverstandige soldaat kan oorlog uitbreken. De Verenigde Naties, de EU en de vijf landen die betrokken zijn bij het nucleair akkoord met Iran – Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – mogen niet blijven toekijken. In elk geval zal het Midden-Oosten instabiel blijven, en de Iraniërs in de misère, zolang dit regime aan de macht is.

Ehsan Kermani is tolk-vertaler, journalist en Iraniër.

Veertig jaar theocratie hebben Iraanse cultuur, onderwijs, milieu, diplomatie, mensenrechten en (regionale) stabiliteit vernietigd. Al veertig jaar propageren de ayatollahs oorlog, in woord en daad. Wie dat niet ziet, naar Libanon, Syrië en Irak kijken. Is de bestorming van de Amerikaanse, Britse en Saoedische ambassades in Teheran (in 1979, respectievelijk 2011 en 2016) niet genoeg? Is het opblazen van het Joods Cultureel Centrum in Buenos Aires in 1994 met meer dan tachtig doden, het doden van honderden Amerikaanse soldaten in Beiroet (1983), het organiseren van onlusten in Mekka tussen shi’ieten en sunnitische pelgrims en honderden andere terroristische daden inclusief het doden van talloze Iraanse dissidenten in het Westen, waaronder in Nederland, niet voldoende?

In 1953 werd de democratisch gekozen regering-Mossadeq in Iran omvergeworpen met hulp van de CIA en de de Britse geheime dienst. Een staatsgreep, die de shah aan de macht bracht, die op zijn beurt werd afgezet door ayatollah Khomeiny. Misschien is het nu tijd om het Iraanse volk helpen zijn eigen regering te kiezen. De VN en de andere landen van de ‘atoomdeal’ moeten de VS helpen een oorlog te voorkomen.

Stel een cordon sanitaire in rond Iran, onder toezicht van de VN. Het is belangrijk dat de vijf betrokkene landen niet toegeven aan de chantage uit Iran om opnieuw met de verrijking van uranium te beginnen als de sancties tegen Iran niet worden verlicht. Appeasement van het regime heeft Europa geen voordeel gebracht. In tegendeel: het heeft het regime brutaler gemaakt waardoor er nu weer dreiging is van de productie van kernwapens. Het beste is nu om Iran politiek en economisch te isoleren en slechts humanitaire hulp bieden.

Is dat wreed? In Iran heeft men een gezegde dat vrij vertaald betekent ‘Liever dood dan dit’. De Iraanse bevolking heeft herhaaldelijk aangetoond dat ze van dit regime af wil. Al jarenlang zijn demonstraties, sit-ins, stakingen en cyberverzet aan de orde van de dag. De boodschap is: onze vijand bevindt zich hier in Iran, zeg niet dat het Amerika is. Alles wijst erop dat Iraniërs klaar zijn voor verandering. En ze willen absoluut geen oorlog.

In plaats van appeasement moet Europa het Iraanse volk en de democratische krachten ondersteunen. Bijvoorbeeld door elke keer dat het regime demonstraties onderdrukt een extra sanctie te laten volgen, of na elke executie – en dat gebeurt wekelijks – een Iraanse diplomaat uit te wijzen. Iraniërs zullen het regime hoe dan ook verdrijven. Met hulp en solidariteit uit de VN en Europa zal het wellicht minder doden en vluchtelingen opleveren. Op een vreedzame wijze zal dit regime niet verdwijnen. Helaas begrijpt het regime slechts de taal van de macht. Ingrijpen nu voorkomt veel ellende voor Iran en de internationale gemeenschap later.