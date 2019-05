Google snijdt Huawei af van Android en veelgebruikte apps

Google heeft de toegang van de Chinese telecomreus Huawei tot het besturingssysteem Android drastisch beperkt. Daarmee volgt Google de nieuwe strenge regels die het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken afgelopen week heeft ingesteld tegen Huawei. De Amerikanen vermoeden dat de Chinese overheid de netwerken van Huawei gebruikt voor spionagedoeleinden.

“Google houdt zich hiermee aan de nieuwe regels en onderzoekt nog wat de gevolgen zijn”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen persbureau Reuters.

Het Amerikaanse techbedrijf draagt geen hardware en software meer over aan Huawei en verleent geen technische ondersteuning meer. Daardoor kan Huawei geen belangrijke Google-apps als YouTube, Play Store, Gmail en Maps meer op nieuwe telefoons zetten en ook geen updates van het besturingssysteem Android meer gebruiken.

De Chinezen houden via het open net nog wel toegang tot het Android Open Source Project, de meest eenvoudige versie van Android. Volgens Google kunnen huidige bezitters van een Huawei-telefoon hun apps blijven gebruiken en updaten.

Maar volgens Reuters zullen de gevolgen op de Chinese markt zelf niet al te groot zijn, omdat de meeste mobiele apps van Google daar verboden zijn en Chinese bedrijven als Tencent en Baidu eigen alternatieven hebben. In Europa heeft Huawei wel veel te verliezen als hun gebruikers geen toegang meer hebben tot bepaalde diensten en updates van Google. Na China is Europa de tweede markt voor Huawei.

In Nederland besloot KPN onlangs wel apparatuur van het Chinese bedrijf Huawei te gaan gebruiken in zijn 5G-netwerk, maar niet in het meest kwetsbare centrale netwerk, de ‘kern’.

Oplopende spanningen tussen VS en China

De Verenigde Staten hadden Huawei afgelopen week op een zwarte lijst gezet, zodat Amerikaanse bedrijven alleen nog zaken kunnen doen met het Chinese bedrijf als ze daar een speciale licentie voor hebben. Het is onderdeel van de almaar oplopende spanningen tussen de VS en China op handelsgebied.

Donald Trump besloot anderhalve week geleden na het uitblijven van een nieuw handelsakkoord hogere tarieven in te stellen op producten uit China en Beijing sloeg daarop terug met hogere belastingen op Amerikaanse producten.

In december werd op verzoek van de VS Huawei-topvrouw Meng Wanzhou in Canada. Zij wordt verdacht van fraude en het omzeilen van de Amerikaanse sancties tegen Iran.