Andere leefstijl kán helpen tegen diabetes type 2, maar goed onderzoek blijft nodig

Kun je als diabetes type 2-patiënt van je medicijnen afkomen als je je leefstijl aanpast? Een nieuwe Nederlandse studie wijst in die richting. De helft van de deelnemers aan een voeding- en leefstijlinterventieprogramma kon binnen zes maanden minderen of stoppen met de medicijnen die de bloedsuiker verlagen.

Dit is te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Nutrition, Prevention and Health. Hoewel het om een proef met maar 74 deelnemers gaat, is dit een nieuwe aanwijzing dat met leefstijlverandering iets gedaan kan worden aan de groeiende groep diabetes type 2-patiënten. Dat dit type diabetes te keren is met gezonde voeding en meer beweging is een overtuiging die steeds breder leeft onder artsen, patiënten en verzekeraars. Vorige week riep een grote groep wetenschappers het kabinet in NRC op leefstijlinterventie toegankelijker te maken, om te voorkomen dat op den duur één op de drie Nederlanders deze ziekte krijgt. Zij verwezen naar een studie in The Lancet die vergelijkbare resultaten liet zien.

Onderzoekers van het Nederlandse Louis Bolk Instituut evalueerden een groepsprogramma van zes maanden. De patiënten kregen voedingsadvies met als basis vers, onbewerkt eten en weinig suikers en zetmeel. Er was ook aandacht voor beweging, slaap en stress.

Van de deelnemers die bij aanvang diabetes 2-medicijnen gebruikten, kon 49 procent minderen of mocht stoppen, 13 procent stopte daadwerkelijk. Hun bloedsuiker was gedaald en gemiddeld waren ze 4,9 kilo afgevallen. Patiënten vonden dat hun ‘kwaliteit van leven’ was verbeterd, ze hadden meer energie en waren minder moe.

Niet duidelijk is of patiënten de medicijnen die ze gebruikten echt nodig hadden. De huisarts heeft beoordeeld dat ze medicatie nodig hadden, de onderzoekers hebben dat voorafgaand aan de studie niet gecontroleerd. „Slordig”, vindt Cecile Janssens, hoogleraar epidemiologie aan de Emory University in Atlanta. „Het is bekend dat er te veel medicatie wordt voorgeschreven. Zonder controle vooraf kun je niet zeggen dat het stoppen met medicatie veroorzaakt werd door leefstijl-interventie.” Ook in de Lancet-studie was niet van alle deelnemers duidelijk of ze bij aanvang van de studie terecht medicatie ontvingen. „Je mag de patiënten die al bij voorbaat een succes zijn, niet meetellen.” Janssens twijfelt er niet aan dat een gezonde leefstijl werkt. „Maar alleen goed onderzoek telt mee als bewijs.”

De onderzoekers zeggen zelf ook dat de uitkomsten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. Er was geen controlegroep, en de groep was klein en gemotiveerd, mede doordat ze betaalden voor het programma.