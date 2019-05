Gewapende groep doodt 11 mensen in bar in Brazilië

Een gewapende groep heeft in een bar in de stad Belem in het noorden van Brazilië zondag elf mensen doodgeschoten. Het gebeurde in een arme wijk in de deelstaat Para, die bekendstaat vanwege drugshandel. Dat meldt persbureau Reuters.

Bij de aanval zijn vijf mannen en zes vrouwen dodelijk getroffen. Eén persoon raakte gewond. De zeven bendeleden kwamen met auto’s en motoren gemaskerd aan bij de bar. Over de beweegredenen van de gewapende groep is niets bekend. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

De aanval vond plaats in de buurt Guamá, één van meest gewelddadige buurten van de stad Belém. De Braziliaanse regering zette begin dit jaar driehonderd militairen in om het geweld in de regio tegen te gaan. In de eerste drie maanden van dit jaar vielen er in de deelstaat Para 756 doden door geweld.