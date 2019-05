Als je moeder ook een huisarts is. En een uurtje les mag geven in groep drie. We pakken de dokterstas uit. Ik leg uit welke medicijnen we standaard bij ons hebben en laat de bijbehorende pillen zien „Ja”, roept het vriendinnetje van mijn zoon, „En als je de hele dag een feestje hebt neem je zo’n groen pilletje!” Hm. Bij het beademingsmasker roept een ander kindje enthousiast dat zijn vader die ook heeft omdat hij snurkt. De les eindigt met een treurig ogend kindje dat voor zich uit mijmert dat je dood gaat als je te veel pillen neemt, net als Michael Jackson. Ik weet het niet na dat uurtje. Misschien betekent een dokter voor kleuters toch iets anders dan ik me had voorgesteld. Maar ik heb in ieder geval de ouders uit de klas van mijn kind beter leren kennen.

