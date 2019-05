Emily Ansenk wordt nieuwe directeur van het Holland Festival

Emily Ansenk wordt op 1 september de nieuwe directeur van het Holland Festival. De huidige directeur van de Kunsthal Rotterdam volgt Annet Lekkerkerker op, de voormalig zakelijk directeur die het podiumkunstfestival sinds artistiek directeur Ruth Mackenzie per 1 januari 2018 vertrok in haar eentje leidde.

Net als Lekkerkerker wordt Ansenk zowel verantwoordelijk voor het artistieke als zakelijke beleid van het Holland Festival. Voorzitter van de raad van toezicht Martijn Sanders prijst de nieuwe directeur als een allround bestuurder in de culturele sector. „Met haar internationale kennis en netwerk op het gebied van beeldende kunsten en zakelijke relaties zal zij een rol van betekenis spelen voor het Holland Festival.”

Ansenk (1970) is kunsthistorica. Ze begon als curator van de ING Collection, was oprichter en directeur van het particuliere Frisia (later Scheringa) Museum te Spanbroek en leidde de afgelopen tien jaar de Kunsthal Rotterdam. Daar organiseerde ze onder meer succesvolle tentoonstellingen over mode-ontwerper Jean Paul Gaultier, de beeldend kunstenaars Edvard Much en Keith Haring en fotograaf Peter Lindbergh. Onder haar leding trok de Kunsthal vorug jaar een recordaantal bezoekers: 415.000. „De Kunsthal staat er heel goed bij, ik laat de instelling met een gerust hart achter”, zegt Ansenk desgevraagd.

Ansenk zegt een trouw Holland Festival-bezoeker te zijn. „Het Holland Festival is internationaal, toonaangevend in verschillende kunstdisciplines, toont lef en brengt met geweldige energie de wereld van morgen naar Amsterdam.” Nog drie openingen in de Kunsthal te gaan, zegt Ansenk, en „dan mag ik in Amsterdam verder gaan werken aan de groei en bloei van dat prachtige festival”.

Het Holland Festival, dat in 2018 86.000 bezoekers trok, is het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland. Het wordt jaarlijks in juni in Amsterdam gehouden. Ansenk is de tiende directeur. Onder haar voorgangers illustere namen als Ivo van Hove (1998-2004) en Pierre Audi (2005-2014).