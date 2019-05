College Tour op zijn DWDD’s

‘We zitten hier niet bij De Wereld Draait Door! Ik moet het wel gewoon rustig uit kunnen leggen”, zei advocate Bénédicte Ficq na een minuut of tien College Tour tegen Matthijs van Nieuwkerk. Een grapje van een strafpleiter die niet de gewoonte heeft zich de kaas van het brood te laten eten, maar ook de vinger op een zere plek.

Want in zijn eerste College Tour (NTR/BNNVARA) liet de presentator erg weinig aan het toeval over. Hij vroeg véél, regisseerde nadrukkelijk („Dat komt later. Rustig.”) en leek bevreesd dat het gesprek stil zou vallen. Het resultaat was een beetje gejaagd. De frontale interviewtechniek van Van Nieuwkerk is het grote verschil met zijn voorganger Twan Huys, die er in het programma vaker voor koos om zijn gasten op zalvende toon te laten verweken, om dan plotseling toe te slaan (of niet).

Ficq – die in het verleden prettig schurende gesprekken met Van Nieuwkerk had – kwam in het hoge tempo goed uit de verf. De 61-jarige advocate is zelfbewust genoeg om niet te schrikken van een harde vraag. Toen Van Nieuwkerk suggereerde dat advocaten die zware criminelen verdedigen wel „maffiamaatje” worden genoemd, noemde ze dat een „totaal idiote opmerking”.

De vraag of ze een klant die een moord zou aankondigen, zou aangeven, noemde ze ‘zuiver theoretisch’

De vraag of ze een klant die een moord zou aankondigen, zou aangeven, noemde ze ‘zuiver theoretisch’. Waarna ze eraan toevoegde dat ze dat „natuurlijk niet” zou doen. „U antwoordt in blokletters”, constateerde Van Nieuwkerk. Helemaal aan het eind zei Ficq op een vraag van een student dat ze een terroristische aanslag mogelijk wel zou voorkomen door een cliënt te verraden: „Maar dan zou ik meteen daarna wel met mijn vak moeten stoppen.” Op een ander moment, voor de zekerheid: „Ik heb een normaal ontwikkeld geweten.”

Jammer was dat Ficq niets mocht zeggen over de rel rondom Willem Holleeder, die tegenover Peter R. de Vries beweerde door Ficq bedreigd te zijn namens haar cliënt Dino Soerel. De raadsvrouw legde de vinger op haar lippen. Even later was ze allesbehalve zwijgzaam toen haar om tips over omgang met de media werd gevraagd. Praat vooral niet met RTL Boulevard, zei ze beslist. „Nooit.” Dat vond Van Nieuwkerk wel erg stug: „Het is de NSB niet. Daar zit toch Peter R. de Vries aan tafel, een serieus te nemen journalistieke kracht?” Waarna Ficq met een afgemeten „Dat dacht ik ook” haar ongenoegen over de affaire kwijt kon.

Zo leverde Van Nieuwkerks debuut bij College Tour een niet vlekkeloze, maar boeiende uitzending op met een gast van hoog soortelijk gewicht. Het keek lekker weg.

Inmiddels hebben de makers van het programma een gat in het schema te vullen, omdat voetbalmakelaar Mino Raiola (op zich een zeer interessante gast) van de lijst is afgevoerd naar aanleiding van zijn schorsing door de FIFA. Heel lang hoeft er niet te worden nagedacht over de ideale vervanger. Die zat zondag een uurtje na College Tour in een extra uitzending van Pauw om te vieren dat hij een etmaal eerder het Eurovisie Songfestival had gewonnen: Duncan Laurence.

Ondanks een vrijwel doorwaakte nacht was de zanger scherp en alert; hij greep zelfs in toen de andere gasten zichzelf aanprezen voor een rol in het festival volgend jaar. Moest er niet juist aan jong talent worden gedacht, zoals de (ook aanwezige) Emma Wortelboer?

Het was een tekenende interventie voor Laurence, die wel ontwapenend is, maar op geen enkele manier naïef – een prettige en vrij zeldzame combinatie. Voer voor studenten die zich nog tot de wereld moeten leren verhouden. College Tour moet hem maar snel boeken.