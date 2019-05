Britse krant The Guardian vervangt ‘klimaatverandering’ door ‘klimaatcrisis’

De Britse krant ligt zijn gewijzigde beleid over klimaatverandering toe. Beeld website The Guardian

De Britse krant The Guardian past zijn terminologie op het gebied van klimaatverandering aan. Voortaan gebruikt de krant zoveel mogelijk de woorden noodtoestand (emergency), crisis of ineenstorting (breakdown) in combinatie met klimaat. Het in het Nederlands lastig te vertalen global heating krijgt de voorkeur boven global warming (wereldwijde opwarming).

‘Klimaatverandering’ en ‘opwarming’ worden niet in de ban gedaan, zegt adjunct-hoofdredacteur Katharine Viner in een toelichting. Maar ze klinken volgens haar „nogal passief en vriendelijk terwijl wetenschappers spreken van een catastrofe voor de mensheid”.

Die verschuiving sluit volgens Viner aan bij wat er maatschappelijk gebeurt. Zo gebruikt de vermaarde Duitse klimatoloog Hans Joachim Schellnhuber het woord ‘klimaatcrisis’, en concludeerde Richard Betts van het Britse Met Office dat ‘heating’ de huidige werkelijkheid beter beschrijft dan ‘warming’.

The Guardian wil ook af van het woord ‘klimaatscepticus’, een geuzennaam voor een groep die in feite niets anders doet dan klimaatverandering ontkennen. Daarin staat de krant niet alleen. Zo laat de website NU.nl sinds begin dit jaar niet langer reacties toe van mensen die klimaatverandering ontkennen. Dat besluit nam de Los Angeles Times al in 2013. De vraag is niet meer of er genoeg bewijs is voor klimaatverandering, schreef de redacteur van de brievenrubriek Paul Thornton, maar wat het bewijs voor ons betekent. En bij de BBC hoeft niet langer bij ieder klimaatwetenschappelijk item een ‘scepticus’ de ruimte te krijgen voor wat tegengeluid.

‘Wereldwijde opwarming’ klinkt te veel als een aanstaande catastrofe

Dat woordgebruik ertoe doet bleek ook in januari 2018 toen de Amerikaanse president Donald Trump, die graag twijfel zaait over de menselijke invloed op het klimaat, in een interview zei dat activisten bewust het woord opwarming hadden vervangen door klimaatverandering, omdat volgens hem van die opwarming zo weinig terechtkwam. In feite was het precies andersom. Twijfelzaaiers stapten in 2002 over op ‘klimaatverandering’ op advies van strateeg Frank Luntz van de Republikeinse partij. Hij had onderzocht dat ‘wereldwijde opwarming’ voor een panel van kiezers klonk als een aanstaande catastrofe en ‘klimaatverandering’ eerder als een ‘controleerbare en minder emotionele uitdaging’.