Beste golfer van de wereld voelt zich nog altijd miskend

Het lijstje zat hem overduidelijk niet lekker, getuige zijn tweet. Het was december 2018 en Brooks Koepka had de rangschikking van ESPN met de twintig dominantste sporters van het jaar onder ogen gekregen. De Amerikaanse golfer had twee van de vier majors gewonnen, maar kwam er niet in voor. Turnster Simone Biles op één, wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton op twaalf. Zelfs een paard haalde de lijst, Justify, de winnaar van de befaamde Triple Crown. Maar geen Koepka. Hij postte een screenshot, vergezeld door een emoji.

Het is exemplarisch voor het verhaal van de beste golfer op de wereldranglijst en onbetwist de beste speler van het moment; de 29-jarige Koepka kan nog zulke uitmuntende prestaties bij elkaar slaan, hij krijgt maar niet de erkenning en het respect die daarbij horen. Althans, dat vindt hij zelf. Als hij één drijfveer heeft, dan is het wel het gevoel dat de wereld tegen hem is.

Vier van de laatste acht majors

Zondag won Koepka voor het tweede jaar op rij de titel op het PGA Championship. Hij heeft nu vier van de laatste acht majors gewonnen waaraan hij meedeed, een prestatie die bijna onvoorstelbaar is in een tijdperk met zoveel topgolfers maar zonder duidelijk boegbeeld.

Hij won in 2017 en 2018 al het US Open en ging dit jaar dus op herhaling in het PGA Championship. Vorige maand werd hij nog gedeeld tweede op de Masters, achter winnaar Tiger Woods.

Op basis van zijn prestaties zou Koepka het gezicht van de golfsport moeten zijn of in ieder geval kunnen worden. Maar dat lijkt niet te gebeuren, want de fans lijken het lastig te vinden van hem te houden. Hij is een ‘loner’ op de Amerikaanse tour. Hij zou te veel bezig zijn met uiterlijk vertoon en hangt constant aan de gewichten. In Amerikaanse media gaat het gerucht dat de tien kilo die hij sinds vorig jaar november kwijtraakte, het resultaat is van een mogelijke fotoshoot in de ‘Body Issue’ van ESPN the Magazine.

Hij zou niet met elke vezel van golf houden – hij zou zijn sport vooral als werk zien. Hij is inderdaad geen „golfnerd”, zei hij al eens. Hij kijkt weinig golf op tv en vindt het vaak saai.

Zo wordt ook over hem gedacht. Want één lijstje haalde Koepka in 2018 wel: website Deadspin zette hem op de derde plaats van allersaaiste sporters aller tijden. „Hij heeft potentie de saaiste golfer te zijn, wat een hoop zegt”, staat in de toelichting. Hij wordt het „chloroform van het golf” genoemd, een verwijzing naar de bedwelmende vloeistof.

Maar de weg die Koepka, geboren in Palm Beach in Florida, aflegde richting de top is allerminst saai. Geen typisch Amerikaans golfverhaal: eerst college, dan de ontwikkelingstour en vervolgens de PGA Tour. Jordan Spieth, drievoudig majorwinnaar, speelde in 2012 hetzelfde kwalificatietoernooi voor de PGA Tour als Koepka. Beiden redden het niet, maar Spieth profiteerde van de hype rond hem en kon met hulp van sponsoren toch in de VS aan de slag. Koepka ging op advies van zijn manager naar Europa, waar hij het tweede niveau van de Europese Tour ging spelen.

Hij koestert ‘een gevoel van wrok’

Hij reisde in een jaar tijd door vijftien landen, en maakte alle mogelijke leef-en golfomstandigheden mee. Ooit reed hij in de nacht naar een toernooi in Schotland, kreeg een klapband en begon na anderhalf uur slaap aan het toernooi. Zijn tijd op die tour maakte hem ‘een completere speler’, schrijft The Washington Post. „Het heeft hem gehard”, zei zijn vader. Hij leerde er de ‘loner’ te zijn die hij nu is.

Inmiddels is Koepka met recht een heerser op de majors te noemen, maar hij intimideert veel concurrenten nog niet. Rory McIlroy, ook een viervoudig majorwinnaar, vroeg zich af waarom Koepka tot nu toe nog maar twee andere PGA-titels heeft gewonnen. Golf.com trekt de vergelijking tussen Koepka in de huidige vorm en Woods in zijn beste jaren. Woods oogde toen veel onaantastbaarder, zei topgolfer Jason Day afgelopen weekend tegen The New York Times.

Maar er is wel degelijk veel respect voor wat Koepka presteert, niet voor niets werd hij vorig jaar verkozen tot beste speler door de PGA en de PGA Tour. En juist de golffans, die de naam van zijn enige overgebleven concurrent Dustin Johnson scandeerden, zorgden voor de motivatie die hij nodig had om zondag het PGA Championship te winnen.

Koepka weet inmiddels dat de erkenning er is, maar hij speelt beter als hij zich inbeeldt dat iedereen tegen hem is. „Ik denk dat elke grote sporter een gevoel van wrok koestert”, zei hij na zijn winst. „Het werkt voor me, dus waarom zou ik ervan afwijken?”