Alle FPÖ-ministers stappen uit demissionaire regering Oostenrijk

Alle ministers van de extreem-rechtse partij FPÖ zijn maandag uit de demissionaire Oostenrijkse regering gestapt. Dat melden Oostenrijkse media. Het is de laatste ontwikkeling in een politiek schandaal, dat zaterdag leidde tot de val van het kabinet van bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP).

Het besluit van de bewindslieden volgt op de aankondiging door Kurz van het ontslag van FPÖ-minister Herbert Kickl (Binnenlandse Zaken), eerder op maandagavond. Kickls ministerie gaat het onderzoek leiden naar de in opspraak geraakte vicekanselier Heinz-Christian Strache. Omdat Kickl te nauwe banden met Strache zou hebben, kan hij volgens Kurz niet zelf aan het hoofd van het departement blijven staan.

De FPÖ had al aangekondigd zijn ministers uit het demissionaire kabinet terug te trekken als Kurz Kickl weg zou sturen. De vrijgekomen ministersposten worden opgevuld door deskundigen en hoge ambtenaren, liet Kurz eerder op de dag al weten. In september zijn er vervroegde verkiezingen in Oostenrijk.

Ibiza-video

Een video met Strache uit 2017 is de aanleiding voor de val van de regering. De beelden, opgenomen op Ibiza, tonen de vicekanselier terwijl hij in beschonken toestand een vermeende Russische oligarche overheidsdiensten belooft in ruil voor financiële steun aan de FPÖ.

Nadat de video eind vorige week in de media was opgedoken, trad Strache zaterdagmorgen af. Hij zei in de val te zijn gelokt door de vrouw, die hij slechts zou hebben willen imponeren. Een paar uur later kondigde Kurz het einde van zijn kabinet aan.