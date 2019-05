Zwitsers lijken te kiezen voor strengere wapenwetgeving

In Zwitserland lijkt een meerderheid van de stemgerechtigden gekozen te hebben voor het aanscherpen van de wapenwetgeving. Met bijna twee derde (63,7 procent) van de stemmen hebben de Zwitsers gekozen voor nieuwe regels die het wapenbeleid in lijn brengen met de Europese wetgeving. Dat meldt zender SFR op basis van de voorlopige eindresultaten.

De nieuwe regels verplichten onder meer regelmatige training voor wapenbezitters en speciale ontheffingen voor een aantal soorten semi-automatische wapens, aldus persbureau AP. Ook moeten semi-automatische wapens genummerd worden, om zo in kaart te brengen hoeveel er in omloop zijn en wie ze in bezit heeft.

Het referendum legde Zwitsers de vraag voor of ze vinden dat hun land zich moet conformeren aan strengere Europese wapenwetgeving. Na aanslagen in Parijs en Brussel voerde de Europese Unie strengere wapenwetgeving door.

Schieten hoort bij de suissitude, het sociale weefsel van Zwitserland: Wapens zijn typisch Zwitsers.

Schengen

Zwitserland is geen EU-lid, maar hoort wel bij de douane-unie Schengen. Zwitserland stond lange tijd als enige ondertekenaar van dat verdrag de vrije verkoop van semi-automatische wapens toe. Vanuit Brussel werd min of meer geëist dat de Zwitsers zich naar de Europese wapenwetten zouden voegen. Anders dreigde eenzijdige opzegging van het Schengen-lidmaatschap van Zwitserland.

Zwitserland is het meest bewapende land van West-Europa, met volgens een schatting van GunPolicy.org zo’n 2,3 à 3,5 miljoen wapens. Dat zijn er ruim 41 per 100 Zwitsers. De grote hoeveelheid wapens komt mede doordat mannen na hun dienstplicht officieel militair blijven, en hun wapens mee naar huis nemen. Ongeachte de uitkomst van het referendum komt daar geen verandering in.

De uitslag van het referendum zondag suggereert dat de Zwitsers langzaam van mening veranderen over wapenbezit. In 2011 stemde 56 procent van de bevolking nog tegen strengere wapenwetten.