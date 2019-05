Zes partijen sluiten akkoord over nieuw provinciebestuur Groningen

Ruim acht weken na de verkiezingen is in Groningen een akkoord bereikt over een nieuw provinciebestuur. De zes partijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 gaan gezamenlijk het college van Gedeputeerde Staten vormen. Maandag presenteren de partijen hun onder leiding van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee tot stand gekomen coalitieakkoord. Groningen is de eerste provincie waar een samenwerkingsakkoord is bereikt.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart werd GroenLinks met zes zetels de grootste partij. De SP was bij de vorige verkiezingen met acht zetels nog de grootste, maar werd gehalveerd en doet niet mee in het nieuwe provinciebestuur. Ook voor nieuwkomer Forum voor Democratie, dat vijf zetels behaalde, is geen plek in het college.

In april adviseerde informateur Mario Post al dat een coalitie van deze zes partijen de beste keus zou zijn. Samen hebben ze een ruime meerderheid van 25 van de 43 zetels. De PvdA keert daarmee na vier jaar afwezigheid weer terug in het provinciebestuur.

Tijdens het informatieproces was de energietransitie het belangrijkste gespreksonderwerp. Onderhandelingsleider Tom van der Lee is namens GroenLinks woordvoerder op het gasdossier in de Tweede Kamer.

Volgens RTV Noord zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Fleur Gräper (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Patrick Brouns (CDA) en Mirjam Wulfse (VVD) de zes kandidaat-gedeputeerden.