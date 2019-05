Ten minste twaalf gewonden door explosie bij toeristenbus Egypte

Door een explosie bij een toeristenbus in de buurt van de Egyptische stad Gizeh zijn zondag minstens twaalf mensen gewond geraakt. Vermoedelijk is een bermbom afgegaan. Onder de slachtoffers zijn buitenlandse toeristen onder meer uit Zuid-Afrika, melden Egyptische functionarissen aan persbureau Reuters. Al Jazeera en persbureau AP schrijven dat zeventien mensen gewond zijn geraakt.

De bus zou onderweg zijn geweest van het vliegveld van Gizeh, een voorstad van hoofdstad Kaïro, naar de beroemde piramides van Gizeh. De bom aan de kant van de weg ging af toen de bus voorbijreed. Op beeldmateriaal dat op sociale media circuleert is te zien dat ruiten van de bus beschadigd zijn. De vermoedelijke aanslag is nog niet opgeëist.

De explosie vond plaats op zo’n honderd meter van het Groot Egyptisch Museum, dat momenteel in aanbouw is en naar verwachting in 2020 de deuren opent. Niet ver daarvandaan kwamen in december drie Vietnamese toeristen en hun Egyptische gids om door een bermbom die hun bus raakte.

Toeristen doelwit

De afgelopen jaren zijn toeristen vaker het doelwit geweest van aanslagen door militante groepen die zich vooral in de Sinaï-woestijn ophouden. Deze groepen steunden de voormalig islamitische president Morsi van het Moslimbroederschap, die in 2013 werd afgezet door toenmalig legergeneraal Sisi.

De toerismesector is een belangrijke inkomstenbron voor Egypte. Een dag na de aanslag in december werden volgens het Egyptische leger veertig militanten gedood. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden zij een reeks aanslagen op toeristische plekken, kerken en veiligheidsdiensten hebben willen plegen.