IN

‘Ze vergelijken mij vaak met Naomi Campbell. Dat vind ik storend, ik wil bekend zijn omdat ik op Manny lijk. Daarom draag ik geen lange pruiken meer, ik heb nu een kort kapseltje.

„Van jongs af aan kreeg ik te horen dat ik geschikt was voor modellenwerk. In Suriname deed ik mee aan een wedstrijd op tv, maar uiteindelijk is het land te klein om echt carrière te maken, daarom vertrok ik naar Nederland. Iedereen wil model worden. Het beeld is dat je rondvliegt, opgemaakt wordt en heerlijk te eten krijgt. Maar het is keihard werken, vroeg opstaan en pas klaar zijn als de fotograaf tevreden is. Val je met je hakken op de catwalk? Dan heb je een probleem.

„Ik zing, acteer en dans – the full package. Als gogodanseres sta ik op grote evenementen zoals festival Milkshake. Laatst stond ik nog te dansen op een feest met Arabisch thema, deze week sta ik op een feest van Magnum in het Waldorf Astoria aan de Herengracht.

„In Nederland sta ik onder contract bij een modellenbureau met inclusieve en diverse modellen. Innerlijk ben ik altijd al vrouw geweest, en vier jaar geleden ging ik in transitie. Het is een zwaar proces, veel mensen stoppen halverwege omdat ze het mentaal niet aankunnen. Je moet sterk in je schoenen staan. Nu ben ik een van de gelukkigste vrouwen die er bestaan, mijn missie is volbracht.”

UIT

‘Ik verhuisde naar Antwerpen omdat de concurrentie daar minder is. Heb ik een opdracht dan pak ik de Thalys. Als ik vrij ben, vind ik het lekker om in het park te wandelen met mijn dwergchihuahua Divo, hij is echt een kleine diva. Hij krijgt truitjes van Versace en ik neem hem mee naar de hondentrimsalon, het ontbreekt hem aan niks.

„Op zijn tijd vind ik luxe leuk, maar ik leef niet boven mijn stand. Wel ben ik verslaafd aan hoge hakken van Steve Madden of Loubou’s [Louboutins, red.]. Vroeger kocht ik elke maand wel een nieuw paar, op mijn zolder staan tweehonderd stuks. Koop wat je wilt, maar zorg dat je spaart, dat is wat ik geleerd heb.

Ook maak ik in mijn vrije tijd graag muziek, in de nineties R&B-stijl. Mijn laatste nummer gaat over iemand die ik ontmoette. Ik werd verliefd, maar hij dacht aan zijn carrière. Toch kon hij mij niet laten gaan toen ik over mijn gevoelens vertelde. Mijn teksten gaan over het leven.

Mijn voorbeeld is mijn moeder, een sterke vrouw die alleen vier kinderen heeft opgevoed. Zij heeft mij altijd geaccepteerd zoals ik ben en weet wat ik heb meegemaakt. Ik zeg dan ook: ‘don’t judge my choices if you don’t walk in my shoes’.”

Netto-inkomen: 1.900 euro Vaste lasten: woonlasten (huur, g/w/l, 587 euro), mobiel, internet, tv (106 euro), verzekeringen (71,06 euro), boodschappen (100 euro), goede doelen (5 euro), huisdier (voedsel en kleding, 47 euro, eens in de paar maanden controle voor 68 euro), sportschool (22 euro), kleding (550 euro), beauty (100 euro), horeca (130 euro) Sparen: 100 euro