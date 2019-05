Migranten aan boord van Sea-Watch 3 mogen toch aan wal in Italië

De 65 migranten die de reddingsorganisatie Sea-Watch eerder deze week oppikte voor de kust van Libië, zijn dit weekend door de Italiaanse kustwacht aan wal gebracht op het eiland Lampedusa. Dat meldt de hulporganisatie zondagavond. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zei de afgelopen dagen dat de groep niet welkom was, maar autoriteiten besloten toch alle migranten toe te laten.

Zaterdag werden de eerste zeventien van boord gehaald, dat ging onder andere om kinderen en vrouwen. Zondag volgden de overige 48. Volgens Sea-Watch waren de migranten verzwakt en hadden sommigen benzinewonden opgelopen, een soort brandwonden als gevolg van gelekte brandstof. Ook waren kinderen getraumatiseerd door hun verblijf in Libische gevangenissen. Het is niet duidelijk hoelang zij eerder op zee hebben gelegen nadat de motor van hun rubberboot ermee opgehouden was.

Het vaartuig van de reddingsorganisatie, de Sea-Watch 3, ligt nu nog voor de kust van Lampedusa. Een schip van de kustwacht heeft de migranten overgenomen en naar het eiland overgebracht. Een woordvoerder van Sea-Watch zegt dat de migranten vermoedelijk ergens de komende dagen overgebracht worden naar een ontvangstcentrum op Sicilië.

Kort geding

Het in Nederland geregistreerde schip Sea-Watch 3 voerde afgelopen week voor het eerst weer een missie uit sinds het een maand aan de ketting had gelegen omdat het volgens Den Haag niet aan nieuwe veiligheidseisen voldeed. De organisatie spande een kort geding aan en kreeg van de rechter gelijk.

Minister Salvini probeerde tevergeefs het schip te weren uit Italiaanse wateren. Alleen kinderen en zieken zouden volgens hem door Italië opgenomen kunnen worden. Maar, benadrukte de politicus van de extreemrechtse Lega Nord tijdens een toespraak in Milan, „nooit, zolang ik minister van Binnenlandse Zaken ben, zal dat schip een Italiaanse haven binnenkomen”.