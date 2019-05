Maltese militairen verdacht van racistische moord op migrant

Twee Maltese militairen zijn eerder dit weekend opgepakt omdat ze achter de moord op een Afrikaanse migrant zouden zitten. Dat meldt het dagblad de Times of Malta. Het misdrijf is volgens de politie waarschijnlijk de eerste racistische moord uit de Maltese geschiedenis.

Het slachtoffer, de 44-jarige Ivoriaan Lassana Cisse, werd begin april vlak bij de hoofdstad Valletta vanuit een rijdende auto doodgeschoten. Twee anderen raakten bij de aanval gewond. Ook zij waren migranten, een 27-jarige man uit Guinee en een 26-jarige man uit Gambia.

Afgelopen vrijdag en zaterdag arresteerde de politie de twee militairen, van wie de rang en precieze functie nog onduidelijk zijn. Rechercheurs zouden hen op het spoor zijn gekomen met behulp van camerabeelden van de auto die bij de schietpartij werd gebruikt. Een van de mannen heeft inmiddels toegegeven dat hij ten tijde van de moord in de auto zat. Hij ontkent echter geschoten te hebben.

Aangevallen wegens huidskleur

De migranten zouden zijn aangevallen „enkel omdat ze zwart waren”, melden bronnen rond het strafrechtelijke onderzoek aan de Times of Malta. Volgens dezelfde bronnen worden de twee militairen ook verdacht van het veroorzaken van een aanrijding, waarbij een paar maanden geleden een 17-jarige jongen uit Tsjaad zwaargewond raakte. De aanstichter van de botsing reed door.

Premier van Malta Joseph Muscat zegt op Twitter dat er wordt onderzocht of de militairen op eigen houtje hebben gehandeld, of dat ze „deel uitmaakten van een bredere beweging” binnen de strijdkrachten. Volgens Muscat „mogen de arrestanten niet symbool komen te staan voor de opvattingen van het Maltese leger, dat erg belangrijk werk verricht voor de samenleving”.

Malta heeft de afgelopen jaren duizenden migranten opgevangen die vanuit Noord-Afrika de oversteek proberen te maken naar Europa. Zij komen op hun gammele bootjes geregeld in de problemen en worden dan opgepikt door de Maltese marine of ngo’s die met reddingsschepen op de Middellandse Zee varen. Sommige asielzoekers worden vanuit Malta verdeeld over andere EU-landen.