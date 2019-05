Klaver hekelt ‘geflirt met extreem-rechts’ van Baudet

Feestvreugde staat voorop op de dertigste verjaardag van GroenLinks, maar voor een felle uithaal naar Thierry Baudet maakt partijleider Jesse Klaver zondagmiddag een uitzondering.

FVD-voorman Baudet had vrijdagmiddag op Twitter een Duitstalig filmpje gedeeld waarin vrouwen politici beschuldigen van verkrachtingen door migranten. Aan het eind verschijnen Klaver, Rob Jetten (D66) en Mark Rutte (VVD) in beeld. „Wie na het filmpje van vrijdag nog denkt dat het geflirt van Baudet met extreem-rechts puur toeval is, die is naïef”, vertelt Klaver zijn toehoorders.

GroenLinks vierde in de Amsterdamse Westergasfabriek een verjaardagsfeestje, en de sfeer is ernaar. Vorige week werd het 30.000e lid verwelkomd, Klaver is optimistisch over de toekomst. „We zijn opgericht als een avant-gardepartij, nu is het onze opdracht om een brede volkspartij te zijn”, aldus Klaver. „Een volgende regering zonder GroenLinks is haast ondenkbaar.”

Geen grote rol in Europese verkiezingen

De Europese Parlementsverkiezingen lijken voor die ambitie te vroeg te komen. Kamerlid Bram van Ojik, die in 1989 ook al bij de oprichting van GroenLinks aanwezig was, zegt in de openingstoespraak te hopen op „meer Europarlementariërs dan ooit”. Dat zal nog geen gemakkelijke opgave worden. Nu heeft GroenLinks twee zetels. Er is kans op groei, maar de vier zetels die de partij begin deze eeuw in Brussel had worden moeilijk te overtreffen.

Europa schittert in het verhaal van Klaver door afwezigheid. Bij de Provinciale Statenverkiezingen eind maart, door Klaver zelf uitgeroepen tot ‘klimaatverkiezingen’, speelde GroenLinks nog een hoofdrol. Maar het speelveld is snel veranderd, net als de verkiezingsthema’s. Op links deelden PvdA en SP dagenlang de aandacht nadat de SP PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans op de hak namen in een campagnefilmpje. FVD en VVD helpen elkaar ondertussen een handje met hun tweestrijd op rechts. En anders dan Timmermans lijkt GroenLinks-lijsttrekker Bas Eickhout niet te profiteren van zijn Europese hoofdrol als Spitzenkandidaat.

Lees ook: VVD en FVD dolblij met tweestrijd Rutte-Baudet

‘Links blok in nieuwe kabinet’

Liever richt Klaver zijn pijlen op 2021, het verkiezingsjaar voor de Tweede Kamer als het huidige kabinet de rit uitzit. Tot die tijd wil hij de samenwerking op links aanhalen, verklaarde Klaver. Niet alleen met de PvdA en SP, maar ook met D66 hoopt hij „een sterk links-progressief blok” te vormen om de strijd met rechts aan te gaan. „Dat moet het hart worden van het nieuwe kabinet.”

Het Twitterfilmpje dat Baudet vrijdag online zette, kwam hem ook al te staan op kritiek van D66-leider Jetten. Die sprak zaterdag van „rioolpolitiek”. Rutte reageerde nog niet. Hij debatteert woensdagavond, een dag voor de verkiezingen, tegen Baudet in debatcentrum de Rode Hoed.