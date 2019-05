Even lekker rubberwalmen inhaleren op het circuit van Zandvoort

Hij kan er geen genoeg van krijgen: auto’s in alle soorten en maten. Verdient er ook al jaren zijn boterham mee, de APK-keurder uit Budel. Zaterdagmorgen is Ad Verhoeven vroeg opgestaan om voor de drukte uit te gaan. Gratis kaartje van de supermarkt, maar toch zonde om iets te missen. Hij heeft zijn auto „ergens” in Zandvoort geparkeerd, is met de fiets verder naar het circuit gereden om geen last te hebben van opstoppingen. Hij is er met een „kameraad”, zijn vrouw had geen zin. „Niet alle vrouwen houden van Formule 1”, zegt hij droogjes.

Zoals Verhoeven zijn er duizenden die in alle vroegte naar Zandvoort zijn gereden. Om er op tijd bij te zijn, bij de ‘Racedagen’ van Max Verstappen. Twee dagen vertier in de duinen van Zandvoort. Met ‘drift series’ en ook een ladies-race met prominenten uit de wereld van tv en show. Dat verloopt niet zonder schade. Musicalster Romy Monteiro maakt zondag een harde crash en moet ter controle naar het ziekenhuis, presentatrice Sandra Schuurhof vliegt eerder uit de bocht.

Hoogtepunt zijn de demonstraties van Verstappen, derde in de WK-stand. „Ongelooflijk, die zee van mensen”, zegt de coureur. Honderden fans vragen om zijn handtekening. De coureur trakteert het publiek natuurlijk op een donut, een pirouette van zijn bolide op het asfalt. Een lekkernij voor liefhebbers van herrie en rubberwalm. Even heerlijk inhaleren, ronkt de speaker.

Gebrul van de bolide

In de duinen kunnen ze niet genoeg krijgen van het gebrul van Verstappens bolide. Hij rijdt met RB7, de auto van Red Bull in 2011 (V8-motor met hardere brul dan nu) waarmee Sebastian Vettel wereldkampioen werd. Deze doopte de auto al Kinky Kylie. Ook Verstappens teamgenoot Pierre Gasly heeft zijn aandeel in het lawaai.

Het is de stichting ‘Rust bij de Kust’ een gruwel. Het aantal racedagen is de afgelopen jaren gegroeid. Het is welletjes, zo denken ook inwoners van omliggende plaatsen als Bloemendaal en Haarlem.

Volgens de organisatie zijn, verdeeld over twee dagen, 100.000 toeschouwers op het evenement afgekomen. Het is een testcase voor de Grand Prix van Zandvoort in 2020, met een geschatte 200.000 bezoekers. Logistiek een waagstuk in een dorp dat het eindstation is van twee binnenwegen en een spoorlijn met beperkte capaciteit. Er zijn zelfs ideeën voor het eventueel inzetten van militaire landingsvaartuigen om de invasie van fans in goede banen te leiden, meldt het Haarlems Dagblad.

Beheerste drukte

Van chaos is deze zaterdag geen sprake. De vierde editie van de Racedagen is er een van beheerste drukte. Geen dichtgeslibde wegen aan de Noord-Hollandse kust. Wie zaterdag om tien uur vanuit Haarlem met de auto naar Zandvoort rijdt, kan zo doorrijden naar het circuit. Alle parkeerplaatsen op de boulevard zijn dan al bezet. De NS zet uit voorzorg zes treinen per uur in tijdens de ‘piekmomenten’. Het is er even heel druk, maar de meeste mensen kunnen zitten, meldt de NS. Ook in de namiddag geen noemenswaardige knelpunten.

Veel raceliefhebbers hebben ervaringen met grands prix in België en Duitsland en weten wat voor operatie het kan zijn om de race in Spa-Francorchamps te bezoeken. Urenlange files, vooral na afloop als iedereen tegelijkertijd naar huis gaat.

Zandvoort rekent op de calculerende fan die bij de keuze van zijn vervoer in mei 2020 rekening zal houden met de drukte. Zoals Patrick Veen uit Helmond. Hij heeft met een groepje van vier aan Verstappens racedagen „een weekeinde vastgeplakt met een hotelletje in Zandvoort”. Dat hotelletje voor volgend jaar al reserveren kan nog niet, vertelt hij. De eigenaar wil zich nog niet vastleggen op een prijs. Die wil eerst eens kijken wat de concurrentie doet als de datum van de Grote Prijs van Nederland is bepaald. Ook in Zandvoort wordt druk gecalculeerd.