Duncan Laurence had drie minuten eerder kunnen weten dat hij gewonnen had

Nederland had al kunnen weten dat het het Songfestival had gewonnen, nadat Laurence de punten van de publieksjury had gekregen. Zowel concurrenten Noord-Macedonië als Zweden, die nog moesten komen, waren toen al kansloos. Nadat de punten van de nationale jury’s verdeeld waren, stond Nederland op de derde plaats, met 231 punten, achter Zweden (239) en Noord-Macedonië (237). De punten van het stemmende publiek werden daarna verdeeld, waarbij het land dat bij de jury’s als laatste eindigde het eerst zijn punten kreeg, en daarna, van onderaf het volgende.

Bij de top drie aangekomen, bleek dat nummer drie Nederland het forse aantal van 261 punten ontving. Daarmee kwam Duncan in totaal op 492 punten. Toen vervolgens Noord-Macedonië, met slechts 58 publiekspunten tot een totaal van 295 punten, bar tegenviel, waren alleen Nederland en Zweden over. De Zweed John Lundvik, zo werd al snel uitgerekend, zou volgens de regels 253 punten nodig hebben om Nederland te verslaan. De presentatoren hielden er wreed de spanning ruim anderhalve minuut in, terwijl Laurence, Lundvik en hun teams het zichtbaar bijna niet meer hielden van de nervositeit.

Champagne

In werkelijkheid was toen, voor wie meetelde, de uitslag al lang bekend. Dat komt door het stemsysteem van het Songfestival. De jury’s van de 41 deelnemende landen mochten ieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 punten uitdelen. Dat maakt 58 punten per land. In totaal waren er dus 2.378 punten te verdelen. Het publiek, de ‘televoters’, verdeelt eveneens dat aantal punten. Toen Nederland en Noord-Macedonië geweest waren, waren er voor Zweden per definitie nog maar 93 punten over: inderdaad het aantal dat Lundvik ook daadwerkelijk kreeg.

Lees ook De kroeg ontploft als Duncan wint

Laurence heeft dus anderhalve minuut te veel in spanning gezeten. En het is nog erger. Want al veel eerder, nadat Laurence zijn 261 publiekspunten had binnengehaald, waren er nog maar 151 punten over voor Noord-Macedonië en Zweden samen. Beide zouden niet meer hebben kunnen winnen, zelfs als zij individueel al die punten hadden ontvangen. Duncan Laurence heeft zich dus ruim drie minuten onnodig zitten verbijten. De kijker zou intussen tijd genoeg hebben gehad om in alle rust de champagne alvast uit de koelkast te halen.

Beeld NRC/RB

Correctie (19 mei 2019): In een eerdere versie van bovenstaand kaartje ontbrak Noord-Macedonië. Dat is hierboven aangepast.