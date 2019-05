Defensie hervat trainingsmissie in Irak

De Nederlandse trainingsmissie in Irak is zondag weer hervat. Het werk van de zestig militairen werd een week geleden stilgelegd vanwege een verhoogd dreigingsniveau door de opgelopen spanningen in de regio tussen de VS en Iran. Inmiddels is dat beeld bijgesteld en heeft de internationale coalitie waar Nederland deel van uitmaakt besloten dat de trainingen weer verder kunnen, meldt het ministerie van Defensie.

Washington hield rekening met mogelijke aanvallen gesteund door Iran op Amerikaanse doelwitten. Hoewel er geen aanwijzingen waren dat coalitiepartners direct gevaar liepen, besloten ook partnerland Duitsland het trainingswerk voorlopig stil te leggen. Berlijn besloot een paar dagen geleden al de missie te hervatten.

Het werk van Nederlandse speciale eenheden die training geven aan Iraakse commando’s in de hoofdstad Bagdad was eerder al „onder voorwaarden” hervat, schrijft Defensie. In de buurt van de noordelijke stad Erbil worden vanaf zondag ook weer Koerdische peshmergastrijders opgeleid. Zij krijgen onder meer les in schietvaardigheid, leiderschap en het beveiligen van grote gebieden.

Sinds 2015 maakt Nederland deel uit van de internationale coalitie die in Irak strijdt tegen terreurgroep Islamitische Staat. In totaal zijn zestig Nederlandse militairen gestationeerd in Irak: vijftig in het Koerdische noorden en tien in de hoofdstad Bagdad.