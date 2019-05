Champions League vrouwen: eenzijdige finale als opwarmer voor het WK

Twee puntgave voorzetten bij de eerste twee doelpunten, een dijk van een wedstrijd gespeeld en Barcelona overklast met 4-1. Niemand zo uitgelaten als Shanice van der Sanden, zaterdag na de Champions League-finale in Boedapest. De rechtsbuiten van Lyon en het Nederlands elftal keek voor de camera van de NOS alweer vooruit. Nu eerst champagne, zondag een lunch op de club. En dan waaiert het sterrenensemble van de Franse topclub uit naar de verschillende nationale teams. „Zelf heb ik nog een weekje vrij, daarna gaan we elkaar waarschijnlijk tegenkomen op het WK. Ik kan niet wachten.”

Het WK in Frankrijk, dat op 7 juni begint in Parijs, overschaduwde de eenzijdige finale van de Champions League voor vrouwen. Lyon was veel te sterk voor Barcelona, won de beker voor de zesde keer in totaal en de vierde keer op rij. Wat een gemis dat uitblinker Ada Hegerberg, die een hattrick maakte, straks niet meedoet aan het WK. De Noorse nummer 14 boycot de nationale ploeg omdat ze vindt dat de vrouwen in haar land nog altijd worden achtergesteld bij de mannen. Maar ook de andere sterren van Lyon – uit Frankrijk, Duitsland of Engeland – lieten drie weken voor het WK zien dat ze in topvorm zijn. Inclusief Van der Sanden.

Vooraf ging veel publiciteit naar Lieke Martens, toen de Franse sportkrant L’Équipe meldde dat de Nederlandse sterspeelster van Barcelona in de belangstelling staat van Lyon. Twee tot drie miljoen euro moet de beste voetbalster ter wereld van 2017 kosten, het hoogste bedrag ooit bij de vrouwen. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de finale ging Martens wijselijk niet in op een eventuele transfer. En de wedstrijd zelf? „Het ging zo snel”, zegt ze na afloop sip. „Je staat binnen een aantal minuten met 3-0 achter en dan wordt het ook nog 4-0.” De kracht van Lyon of de zwakte van Barcelona? „Ze waren heel effectief, maar we hebben de doelpunten ook wel erg makkelijk weggegeven.”

Martens zelf krijgt al na 47 seconden een beuk van Lucy Bronze, de Engelse rechtsback van Lyon. In het vervolg van de wedstrijd blijft ze nagenoeg onzichtbaar, zoals al haar teamgenoten. Veelzeggend is de wanhopige blik, als ze begin tweede helft vergeefs vraagt om een vrije trap. Of de niet te missen kans, die ze in de 68ste minuut van dichtbij naast schiet. Pas vlak voor tijd, als het duel al is gespeeld en er meer ruimte ontstaat, toont ze een sprankje van haar klasse: een gedreven dribbel en een gevoelvolle steekpass op de Nigeriaanse invaller Asisat Oshoala, die vrij voor de keeper de 4-1 maakt.

De Noorse Ada Hegerberg van Lyon viert haar doelpunt met Shanice van de Sanden. Foto Tibor Illyes

„Superpijnlijk”, omschrijft Martens na afloop haar gevoelens over de kansloze nederlaag van Barça, dat in eigen land ook al de landstitel moest laten aan Atletico Madrid. De finale van de Champions League bereiken was „een droom die uitkomt”. Dus als boegbeeld van haar team komt de klap extra hard aan. Geruchten over een miljoenentransfer, vorige maand de presentatie van haar biografie Lieke, exclusieve reclamecontracten en meer volgers op sociale media dan welke topper van Lyon ook. Maar vervolgens haar status niet kunnen bevestigen op het hoogste podium voor clubteams, drie weken voor de eerste wedstrijd van Oranje op het WK, tegen Nieuw-Zeeland.

Barcelona omver geblazen

Het ambitieuze Barcelona wordt in de finale omver geblazen door Lyon, eerder dit seizoen in de achtste finales van de Champions League met 4-0 en 9-0 te sterk voor Ajax. De Franse club is al jaren een bolwerk in het internationale vrouwenvoetbal. President Jean-Michel Aulas staat garant voor een geschat budget van tien miljoen euro per jaar, genoeg om volop topspeelsters te halen. Zeven van de vijftien genomineerden voor de Gouden Bal van 2018 spelen bij Lyon. „Mannen en vrouwen zijn gelijk hier”, typeerde Van der Sanden eerder dit seizoen het beleid van de club. De FIFA beloonde de voortrekker in het vrouwenvoetbal met een WK-finale, die op 7 juli niet in Parijs maar in Stade de Lyon wordt gespeeld.

Geen nationale ploeg speelt beter voetbal dan de verzameling internationale sterren in de ploeg van coach Reynald Pedros. Zaterdagavond gaven ‘Les Fenottes’, de meiden van Lyon, een ware voetbalshow in het met 19.487 toeschouwers vrijwel uitverkochte stadion van Ferencváros, waar de ticketprijzen volgens de website van de UEFA tussen de twee en drie euro bedroegen. Geen geld voor het aanschouwen van de kunsten van Ada Hegerberg. De beste voetbalster ter wereld van 2018 passeert en passt met het gemak van de groten, scoort met rechts (twee keer) en links en priemt al na het rustsignaal haar wijsvinger triomfantelijk naar de fans op de tribune. „Awesome”, omschrijft coach Pedros haar spel na afloop.

Maar Lyon is meer dan de 23-jarige vedette, die haar twee jaar oudere zus Andrine wel met Noorwegen naar het WK ziet gaan. Weinigen kunnen de bal zo snel en zuiver in één keer passen als de Duitse spelmaker Dzsenifer Marozsan, dochter van een Hongaarse profvoetballer die in Duitsland ging spelen.

Marozsan en haar Duitse teamgenoten behoren bij het WK in Frankrijk – met het gastland, de VS en Japan – tot de favorieten. Van Frankrijk – met het sterke centrale verdedigingsduo Wendie Renard/Griedge M’Bock Bathy en spits Eugénie Le Sommer – wordt veel verwacht.

Selectie Oranje bijna compleet

En Nederland, de huidige Europees kampioen? Martens heeft haar klasse allang bewezen en bondscoach Sarina Wiegman zal verheugd hebben gezien hoe centrale verdediger Stefanie van der Gragt na een jaar met blessures in de laatste tien minuten van de Champions League-finale solide inviel. Oranje traint komende week met een nagenoeg complete selectie in Zeist, alleen Martens en Van der Sanden sluiten pas over een week aan.

De rechtsbuiten van Lyon is fysiek en qua snelheid wereldtop, blijkt zaterdag in Boedapest. Niet voor niets wordt ze door alle sterren van Lyon, van Hegerberg tot Le Sommer, omhelsd als ze na twee beslissende assists en constante sprints in de diepte halverwege de tweede helft wordt gewisseld. „Die meiden zeiden voor de wedstrijd tegen mij: ‘Heb vertrouwen, doe je ding.’ Fantastisch dat ze naar mij toekomen en even een schouderklopje geven. En dan laat je zulke dingen zien...”