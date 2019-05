Camera legt voor het eerst wolvenpaar vast op Noord-Veluwe

Op de Noord-Veluwe is eind april voor het eerst een wolvenpaar vastgelegd op camera. Uit onderzoek naar uitwerpselen bleek eerder dit jaar al dat de twee dieren vermoedelijk samen waren. Uit een foto die eind april is gemaakt met een zogeheten cameraval blijkt dat de twee dieren nog steeds een paar vormen, bevestigt het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging zondag.

De kwaliteit van de foto is niet goed genoeg om vast te stellen of de wolvin drachtig is. De kans op wolvenpups in Nederland is volgens de Zoogediervereniging „nog steeds aanwezig, maar vooralsnog afwachten”. Op het beeld is het achterste dier het mannetje, herkenbaar door zijn iets bredere kop. Ook is het gebruikelijk dat bij een patrouille zoals is vastgelegd op de foto het vrouwtje leidend is. Bij de jacht neemt de reu de leiding.

In februari bleek dat de wolvin zich definitief in het gebied had gevestigd op de Veluwe. Ook constateerden onderzoekers op basis van dna-materiaal in uitwerpselen dat vermoedelijk een mannetje in het gebied zat. Het wolvenpaar huilde samen, en sporen van de twee dieren werden gevonden in de sneeuw.

Dat de twee wolven een paar hebben gevormd, is volgens Dick Klees van de organisatie Wolven in Nederland niet vanzelfsprekend. „Wolven zijn net als mensen: niet elke partner staat de ander aan. Ze moeten elkaar echt liggen om een paar te vormen”, reageert hij. Als de dieren zich

Er worden geen mededelingen gedaan over waar en door wie het beeld is vastgelegd. „We willen niet dat de locatie getraceerd wordt”, zegt Klees. „Mensen die er iets mee willen, zoals fotografen, zouden het paar kunnen verstoren. Dat kan uiteindelijk ertoe leiden dat eventuele jongen versleept worden, wat slecht is voor hun overlevingskans.”

Wolvenplan provincies

Momenteel leven in totaal drie wolven op de Veluwe en vermoedelijk één in het noorden van Nederland. Boeren zijn niet blij met de komst van de wolf, het roofdier dood namelijk met enige regelmaat schapen. Vaak gaat het om een of twee dieren die worden doodgebeten, maar in Overijssel richtte een wolf een jaar geleden nog een bloedbad aan en doodde 31 schapen.

Het roofdier was anderhalve eeuw niet meer te vinden in Nederland, maar sinds 2015 zwerven er weer wolven door het land. De wolf is een Europese beschermde diersoort en mag alleen in uitzonderlijke situaties worden afgeschoten. Provincies stelden een speciaal wolvenplan samen voor de komst van het dier. Boeren kunnen de komende drie jaar nog een schadevergoeding aanvragen via het BIJ12-Faunafonds. Als een wolf zich definitief vestigt in een gebied, willen de provincies dat dierhouders preventieve maatregelen treffen zoals het plaatsen van stroomdraad.