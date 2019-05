Bitcoin schiet omhoog. Is de hausse van 2017 terug?

Over de hele wereld zaten handelaren in cryptovaluta’s de laatste weken met zweethanden achter de computer. Zou het? Plop, 6.000 dollar voor een bitcoin. Plop, 7.000 dollar. 7.500 dollar. 8.000 dollar.

Op Twitter, op blockchainfora, op cryptovalutasites – van alle kanten weerklonk aanzwellend gefluister. Keert de hausse terug? De waarde van de digitale munt steeg niet zo snel sinds 2017. Toen hoefde je maar een nieuwssite te openen of je stuitte op een verhaal over iemand die dan wel miljonair was geworden, dan wel een miljonairsbestaan was misgelopen door de koortsachtige waardestijging van bitcoin (één daarvan kostte op het hoogtepunt bijna 20.000 dollar).

Net zo berucht als die vlucht naar boven was de val naar beneden. Als een springkussen waar plotseling de stekker uit was getrokken zonk de bitcoin ineen tot 3.200 dollar afgelopen december. Cryptovaluta’s blijven schimmige handelswaar. Financiële autoriteiten of instanties hebben er per definitie geen volledige grip op. Vanuit hen is er geen regulering, geen toezicht, geen controle – dus geen idee wat een stijging of daling kan veroorzaken. Toch?

Nou, nee, zeggen sommige bitcoinvolgers. Want over de stijging van de afgelopen weken valt wel degelijk wat zinnigs te zeggen, menen zij. „Wat we nu zien is een correctie van een overreactie naar beneden”, denkt Alfred Prevoo, oprichter van Blockchain Investments & Co. „Er is de laatste jaren zo veel verlies geleden, zo veel slecht nieuws over bitcoin geweest, dat men nu denkt: dit is te ver doorgeschoten. De bitcoinwaarde reflecteerde de waarheid niet meer. Daardoor ging men weer investeren en zie je nu de schokreactie omhoog.” Die stijgende waarde trekt nieuwe investeerders aan, en zij weer nieuwe, en zij weer nieuwe. Iedereen wil een volgende koersexplosie voor zijn. Zo stuwt de koers als vanzelf naar boven.

Daarnaast was er de laatste tijd veel belangrijk nieuws omtrent cryptovaluta. Begin april lanceerde de Europese Commissie een blockchainoverlegorgaan. De grote Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity maakte eerder al bekend bitcoindiensten te gaan aanbieden voor institutionele beleggers. En The Wall Street Journal berichtte begin mei dat Facebook een eigen betaalsysteem voor cryptomunten ontwikkelt.

Oftewel, de institutionele steun voor cryptovaluta groeit. Een belangrijk gegeven om beleggers of investeerders over te halen hun geld in de controversiële bitcoin te steken. Precies wat nu gebeurt, zegt Marc van der Chijs, één van de grootste Nederlandse investeerders in cryptovaluta’s. „Het afgelopen anderhalf jaar is er door veel bedrijven keihard gebouwd aan applicaties voor bitcoin, waardoor de digitale munt sterker is geworden.”

Als voorbeeld van zo’n applicatie noemt hij het Lighting Network. Dat is een technische oplossing die begin 2018 op de markt kwam. Het zorgt ervoor dat bitcoin als betaalmiddel gebruikt kan worden. Door uitvindingen als deze neemt het vertrouwen in bitcoin toe. „Maar in het algoritme van bitcoin ligt vast dat per tien minuten maximaal 12,5 ervan gemaakt kan worden”, zegt Van der Chijs. „Terwijl de vraag nu veel groter is. Dus gaat de prijs omhoog.”

Wat je veel hoort de laatste weken: deze keer is het anders dan in 2017. Geen hausse, de groei is robuuster. Bitcoin zou volwassen aan het worden zijn. Prevoo: „Maar dat is die nog niet. Een baby wordt niet in een keer volwassen. Eerst moet die enkele fasen door. Ik denk dat de bitcoin nu in de puberteit zit.”

Of de huidige groei echt zo robuust is, is de vraag. Vrijdag verloor de bitcoin plots 1.700 dollar, om zondag weer rond de 8.000 dollar uit te komen. De groeipijnen van een tiener?