‘Andere gemeenten zijn nu aan zet bij opvang jonge asielzoekers’

Het ging vooral mis in de bus, zegt de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug Frits Naafs (VVD). „Chauffeurs kregen te maken met passagiers die niet betaalden of zich misdroegen.”

Vrijdag besloot Naafs dat er vanaf volgende maand in het azc in het binnen zijn gemeente gelegen Leersum geen plek meer is voor vijftig minderjarige asielzoekers. Deze zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) worden verantwoordelijk gehouden voor overlast in en rond het opvangcentrum in de Utrechtse plaats. Daarom verlengt Naafs een in juni aflopend contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) niet. De amv’s worden overgeplaatst.

Met zoveel amv’s bij elkaar was het volgens Naafs haast onvermijdelijk dat er incidenten zouden plaatsvinden. „Als je een grote groep jongeren bij elkaar zet, gebeurt er vanzelf wel wat – helemaal als je ziet in welke situatie zij zitten. Overigens kwam niet alle overlast van de alleenstaande minderjarigen. Deels waren ook andere asielzoekers uit het azc daarvoor verantwoordelijk.”

Op verzoek van het COA nam burgemeester Naafs vorig jaar de vijftig amv’s op. Het zouden volgens berichten in verschillende media vooral asielzoekers uit zogenoemde veilige landen zijn geweest, die geen enkele kans maken op een verblijfsvergunning. Het azc in Leersum heeft een capaciteit van 550 bewoners, en bood op dat moment onderdak aan 425 asielzoekers.

Vrouwen lastiggevallen

Sinds de komst van de amv’s is het aantal meldingen van overlast in Leersum toegenomen. Regionaal vervoerder Syntus kreeg overlastgevende jongeren in de bussen, en bij bushaltes in de buurt van het azc werden vrouwen lastiggevallen. De gemeente stelde beveiliging op bussen in en plaatste camera’s, waardoor de rust volgens Naafs enigszins is teruggekeerd. Toch wordt het contract voor opvang van deze asielzoekers niet verlengd, zegt de burgemeester.

Is dit besluit genomen onder druk vanuit de gemeenschap?

„Nee, daar was geen sprake van. Ik heb deze beslissing zelf genomen, en heb dat aan de raad medegedeeld. Door de inwoners van Leersum is de overlast van de afgelopen maanden als erg vervelend ervaren. Als het aan ons ligt, is het daarom nu aan een andere gemeente om deze groep op te vangen. Als gemeente hebben we ons altijd ruimhartig en barmhartig opgesteld bij het opvangen van asielzoekers. Dat blijven we ook doen.”

Hoe gaat het nu verder?

„In overleg met het COA worden de amv’s in de maand juni ergens anders ondergebracht. Het azc in Leersum blijft gewoon open, en als het nodig is kunnen daar nu nog mensen terecht. Ook is het niet zo dat dit ‘nee’ altijd een ‘nee’ blijft – mocht het COA volgend jaar in de knel komen met het huisvesten van asielzoekers, dan zullen wij een verzoek welwillend in overweging nemen. Ook amv’s in principe. Voor nu is het tijd dat andere gemeenten dit doen.”

Het COA heeft geen problemen met de situatie. „Het is prima, we respecteren het besluit van burgemeester Naafs”, zegt een woordvoerder. Waar de vijftig amv’s nu naartoe gaan, is volgens haar nog niet bekend. De kans is groot dat de groep verdeeld wordt over andere azc’s.