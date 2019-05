737-simulator bootste crash-omstandigheden niet goed na

Piloten konden in de simulator van de Boeing 737 MAX 8 niet goed oefenen op de omstandigheden waaronder twee van de toestellen zijn verongelukt. De vliegtuigbouwer heeft dit weekend toegegeven dat er een fout in het computerprogramma van de simulator zat, meldt de Financial Times. Crashes met 737’s van het Indonesische Lion Air en Ethiopian Airlines hebben de voorbije maanden aan 346 mensen het leven gekost.

Door de softwarefout werd de werking van een speciaal wiel in de cockpit niet juist nagebootst. Met dit zogeheten trimwiel kunnen de piloten de neus van het vliegtuig handmatig omhoog of omlaag bewegen. Dat was bij beide ramptoestellen nodig: het automatische besturingssysteem was door een sensorfout op hol geslagen, waardoor de neus automatisch omlaag werd gedrukt.

Wanneer het toestel op hoge snelheid vliegt, vergt de bediening van het trimwiel de nodige spierkracht. Bij de hendel in de simulator was dat niet het geval, schrijft The New York Times. Boeing zegt dat het de simulatorsoftware inmiddels heeft aangepast. Het is de bedoeling dat daardoor „de krachten die op het trimwiel werken beter worden gesimuleerd”, aldus het Amerikaanse concern.

Bediening te zwaar

Uit onderzoek is overigens gebleken het trimwiel van het Ethiopian-toestel niet is gebruikt. Waarom is niet duidelijk. Luchtvaartexpert Alexander in ’t Veld zei vorige maand tegen NRC dat de piloten misschien hun handen niet vrij hadden, of dat de bediening van het wiel simpelweg te zwaar voor hen was.

Een andere systeemfout, in de Boeing 737 MAX 8 zelf, ligt ten grondslag aan de twee vliegrampen. Op basis van foutieve informatie uit een defecte sensor probeerde de boordcomputer de vliegtuigen te laten dalen. De piloten konden de daling ondanks verwoede pogingen niet meer stoppen. Deze week liet Boeing weten dat de vliegtuigsoftware is geüpdatet, waarmee het toestel weer veilig zou moeten zijn. Tientallen landen houden de 737 MAX 8 sinds begin maart aan de grond.