4,4 miljoen Nederlandse kijkers voor Songfestival

De eerste Nederlandse Songfestivalwinst in 44 jaar is gemiddeld door net iets minder dan 4,4 miljoen Nederlanders bekeken. Dat blijkt zondagochtend uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De uitvoering van Duncan Laurence’s ‘Arcade’ trok 5,3 miljoen kijkers. Op het moment dat hij werd uitgeroepen tot winnaar, toch ver na middernacht, waren er daar nog 2,4 miljoen van over.

Omdat Laurence de meeste punten verzamelde, vindt het festival volgend jaar in Nederland plaats. Meerdere steden hebben inmiddels aangegeven de organisatie graag op zich te nemen. Van Amsterdam was dat al bekend, maar ook de Limburgse hoofdstad Maastricht heeft interesse. „Het spreekt voor zich dat Maastricht als meest Europese stad van Nederland zich kandidaat stelt voor dit festival,” aldus burgemeester Annemarie Penn-te Strake tegen persbureau ANP.

Het draait steeds meer om de muziek bij het Eurovisie Songfestival. Desondanks blijft het een gezellige bubbel.

De Rotterdamse wethouder van Cultuur Said Kasmi omschrijft zijn stad tegenover als „goede kandidaat om een groot internationaal evenement te organiseren”. Evenementenhal Ahoy is beschikbaar als locatie, meldt RTV Rijnmond. Ook uit Den Haag, Arnhem en Zwolle komen vergelijkbare geluiden. Waar het festival plaats zal vinden is nog niet bekend, maar de organisatie zal in elk geval in handen zijn van de NPO, AvroTros en NOS. Dat maakten de omroepen zondagochtend bekend.

‘Gênante vertoning’

Bij de wedkantoren vooraf ging het vooral tussen Duncan Laurence en de Zweedse kandidaat John Lundvik. Die laatste stond na het tellen van alle stemmen echter op een zesde plaats, omdat televisiekijkers klaarblijkelijk een stuk minder enthousiast over hem waren dan de vakjury was. Hij en Laurence hebben na afloop van de finale nummers uitgewisseld, meldt het Zweedse dagblad Aftonbladet, dat met de Nederlander sprak. „We gaan in de toekomst samen nummers schrijven. Als John had gewonnen, was ik niet teleurgesteld geweest. Hij is geweldig.”

Gokkantoren die vooraf bepalen welk liedje het Songfestival wint, worden vaak gebruikt als graadmeter. Hoe gaan die voorspellingen?

In het Verenigd Koninkrijk is de teneur in media een stuk meer bedroefd. Zanger Michael Rice eindigde met zijn liedje ‘This is Us’ (dat overigens werd geschreven door de Zweed Lundvik) als laatste in de finale. „Opnieuw een gênante vertoning”, schrijft tabloid The Sun. Het Verenigd Koninkrijk scoort al jaren slecht bij het Songfestival.

Madonna

Tijdens de hele show werd het geheel tegen de regels van Eurovisie in tot twee keer toe politiek, zij het telkens maar van korte duur. Ten eerste was er de IJslandse band Hatari, die tijdens het uitdelen van de punten kleine Palestijnse vlaggetjes toonde. Daarna maakte de ingevlogen superster Madonna een kort statement. Tijdens haar optreden kon de oplettende kijker twee vlaggen op de rug van haar achtergronddansers zien: die van Israël, en die van Palestina.

Het optreden dat ze gaf in Tel Aviv kon overigens op maar weinig goedkeuring rekenen. De Duitse krant Die Welt gaat zelfs zo ver dat het haar carrière heeft „geruïneerd”. „Ze zat er keer op keer naast, en miste al haar noten. Madonna’s optreden klonk als een karaoke-avond in een bowlingbaan.”