Zandvoort ’52, Italiaans feestje in de duinen

Vooral als het hard waaide hadden ze het druk op Zandvoort, het circuit waar in 2020 de Formule 1 terugkeert; de mannen langs de baan die uitgerust waren met een bezem, om tussen voorbijrazende bolides zand van de baan te vegen. Een levensgevaarlijke klus.

Zand was iets om rekening mee te houden in de beginjaren van het in 1948 aangelegde circuit. De duinen hielden op veel plaatsen pas op waar de baan begon.

Op deze foto van zondag 17 augustus 1952 duiken de achttien deelnemers aan de eerste Grote Prijs van Nederland de Tarzanbocht in. De helft haalde na iets meer dan 376 kilometer de finish, op het podium drie Italiaanse Ferrari-coureurs: Alberto Ascari, Giuseppe Farina en Luigi Villoresi.

Autosportfotograaf Frits van Eldik (50) vertelt dat hij jaloers is op collega’s uit die tijd. Omdat je toen veel dichter bij de actie kon komen én nog contact had met de coureurs. „Nu moet je langs de officiële kanalen om ergens een foto te kunnen maken.” Fotografen werkten vroeger met een beperkte hoeveelheid films en moesten volgens Van Eldik eerst nadenken hoe en wat ze wilden fotograferen. „Hoezo autofocus? Toen was het wachten op het juiste moment en klik!” Nu ziet hij sommige collega’s wel tienduizend opnamen per race maken, om pas daarna een geschikte foto uit te zoeken.

Oud-autosportjournalist Rob Wiedenhoff (77), die midden jaren 50 voor het eerst op Zandvoort kwam, herinnert zich hoe fotografen in de Tarzanbocht na het maken van een foto als deze de baan overstaken. „Stapvoets, want het duurde even voordat ze weer voorbijkwamen.”

