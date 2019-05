Vrouwenelftal Lyon verslaat Barcelona en wint opnieuw Champions League

Het vrouwenvoetbalteam van Olympique Lyonnais heeft voor de vierde keer op een rij de Champions League gewonnen. International Shanice van de Sanden had een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning op het FC Barcelona van Oranje-speelsters Lieke Martens en Stefanie van der Gragt. Bij de eerste twee doelpunten was Van de Sanden de aangever.

De titelhouder uit Frankrijk leidde in de Groupama Arena in Boedapest na 29 minuten al met 4-0. De Duitse Dzsenifer Marozsán maakte er al na vier minuten 1-0 van en met een zuivere hattrick tilde de Noorse sterspeler Ada Hegerberg de stand naar 4-0. Dat leek ook de eindstand te worden maar invalster Asisat Oshoala maakte er in de 89e minuut nog 4-1 van.

Van de Sanden werd al na een dik uur gewisseld, bij de tegenstandster deed Martens negentig minuten mee en viel Van der Gragt in.

(ANP)