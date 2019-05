Twintig jaar cel voor spionage in VS voor China

Een ex-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is veroordeeld tot twintig jaar celstraf wegens spionageactiviteiten in de Verenigde Staten voor China. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times.

Eerder dit jaar oordeelde een jury al dat Kevin Patrick Mallory tegen een vergoeding van 25.000 dollar defensiegeheimen van de VS aan China heeft doorgespeeld. Hij kon daarvoor levenslang krijgen, maar dat ging de rechter te ver. Wel meende die dat een hoge straf van twintig jaar cel op zijn plaats was, omdat Mallory niet alleen de veiligheid van de VS in gevaar heeft gebracht met zijn spionage, maar ook “de levens van specifieke personen.”

China wist de ex-CIA’er te verleiden tot spionage, doordat Mallory op het moment van het aanbod in de schulden zat. Op een telefoon, die hij tijdens een bezoek aan China had gekregen, werden meerdere documenten met vertrouwelijke Amerikaanse informatie gevonden. In het geval van twee bestanden was duidelijk dat hij die met succes naar China had verstuurd.

‘Aantal Amerikaanse spionnen voor China neemt alarmerend toe’

De veroordeling van Mallory is de eerste in een serie rechtszaken tegen Amerikanen die voor China spioneerden in de VS. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt het aantal Amerikaanse spionnen voor China in het land alarmerend toe.

Eerder deze maand bekende Jerry Chun Shing Lee bijvoorbeeld nog dat hij in het verleden heeft geprobeerd geheime informatie te verkopen aan China. Daarvoor zou hij tussen 2010 en 2013 meerdere betalingen op zijn rekening gestort hebben gekregen.

Lee wordt verdacht van spionage en verraad. Na zijn schuldbekentenis werden twee aanklachten geschrapt. Maar voor zijn schuld aan de samenzwering met de Chinese inlichtingendiensten, kan Lee nog altijd worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 tot 27 jaar. De uitspraak is op 23 augustus.

In weer een andere zaak zal Ron Rockwell Hansen waarschijnlijk zo’n vijftien jaar de cel in gaan. Ook hij werkte voor de CIA en ontving volgens The New York Times honderdduizenden dollars voor zijn spionagewerkzaamheden voor China. De uitspraak in zijn zaak staat gepland voor september.

Spionageactiviteiten van China nemen ook toe in Nederland

Ook in Nederland lijkt China steeds actiever te spioneren, bleek in april uit het jaarverslag van de MIVD over 2018. In dat jaar ontdekte de MIVD onder meer diverse digitale spionagepogingen bij Nederlandse (defensie-)bedrijven, door China en Rusland.

Het kabinet kondigde in de weken voorafgaand aan dat rapport al maatregelen aan tegen de zogeheten statelijke dreigingen, waarbij andere landen proberen in Nederland besluitvorming te beïnvloeden, vitale infrastructuur te saboteren of technologie te stelen. Zo komt er een toets op nationale veiligheidsrisico’s bij overnames en aanbestedingen en wordt het toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden uitgebreid.

De spionage-activiteiten van China maken deel uit van een veelomvattende strategie, schreef de MIVD: „China’s Belt and Road Initiative, waarbij wereldwijd fysieke infrastructuur zoals havens en spoorwegen worden opgekocht of aangelegd door Chinese (staats)ondernemingen, gaat steeds meer gepaard met de uitrol van een digitale equivalent, de Digital Belt and Road.” Economische, politieke, militaire, cyber-, veiligheids- en inlichtingenactiviteiten zijn daarbij nauw met elkaar verweven.