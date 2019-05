Rutte en Baudet woensdag in debat in de Rode Hoed

Het aangekondigde debat tussen Mark Rutte en Thierry Baudet gaat door en vindt woensdag plaats in debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam. Dat meldt de redactie van het actualiteitenprogramma Pauw zaterdag. Presentator Jeroen Pauw modereert het debat.

Sinds dinsdag wordt er over een debat gesproken tussen de twee politiek leiders. Rutte daagde Baudet uit, waarop er de dagen dagen erna werd gesteggeld over de opzet van het debat. Baudet wilde dat het via Facebook werd uitgezonden, terwijl Rutte erop stond dat het op tv werd uitgezonden.

Donderdag gaat de Nederlandse kiezer naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. De VVD, onder leiding van premier Rutte, opende eerder deze week de aanval op Forum voor Democratie. Het is niet gebruikelijk dat de premier zich zo nadrukkelijk tot een politiek opponent richt.

Forum voor Democratie was in maart de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, en maakt donderdag opnieuw kans om veel stemmen te trekken.

Waarom duurde het zo lang voordat er een debat werd aangendigd: VVD en FVD dolblij met tweestrijd Rutte-Baudet