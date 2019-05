Oostenrijkse vice-kanselier stapt op vanwege video

FPÖ-leider Heinz-Christian Strache is zaterdag afgetreden als vice-kanselier van Oostenrijk. Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) weigerde volgens persbureau Reuters nog langer met hem samen te werken. Strache lag al sinds vrijdag hevig onder vuur, nadat een in 2017 opgenomen video werd gepubliceerd. Daarin lijkt hij een vermeende Russische multimiljonair overheidscontracten te beloven in ruil voor financiële steun en hulp bij verkiezingscampagnes.

De videobeelden laten zien hoe de 49-jarige Strache, samen met de toenmalige locoburgemeester van Wenen, Johann Gudenus, op Ibiza een Russische vrouw ontmoet. Zij doet zich voor als het nichtje van een Russische oligarch. De mannen zouden haar lucratieve bouwcontracten hebben aangeboden in ruil voor het opkopen van een grote Oostenrijkse tabloidkrant, Kronen Zeitung, die dan vervolgens positief zou gaan schrijven over de FPÖ.

‘Dom, onverantwoordelijk en fout’

Het zou overigens wellicht zijn gegaan om een „valstrik” met een verborgen camera, melden verschillende media. De vrouw zou geen Russische multimiljonair zijn geweest, zoals ze zei. Wie ze wel is, is niet bekend. Wat de bron is van de beelden is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend waarom de beelden nu pas zijn uitgelekt.

Strache zei zaterdag zelf dat hij het „slachtoffer is van een gerichte politieke aanval met illegale middelen”. Maar gaf ook toe dat zijn gedrag in de video „dom, onverantwoordelijk en fout” was. Hij zegt te vertrekken om verdere schade aan de regering te voorkomen.

Norbert Hofer volgt Strache op als leider FPÖ

Tegen Der Spiegel bevestigde Strache vrijdag al dat de bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Het was volgens hem een „puur private” aangelegenheid in een „ontspannen en ongedwongen vakantiesfeer”. Strache leidde de rechts-populistische FPÖ sinds 2005 en behaalde met de partij 26 procent van de stemmen bij de parlementsverkiezingen in 2017. Dat was genoeg om samen met de conservatieve ÖVP van Kurz een regering te vormen.

De voormalige FPÖ-kandidaat voor het partijvoorzitterschap, Norbert Hofer, volgt Strache op als vice-kanselier, meldt Reuters. Hij was al minister van Verkeer, Innovatie en Technologie in het kabinet-Kurz. Het is nog onduidelijk of Kurz de coalitie met de opvolger van Strache wil voortzetten of dat hij nieuwe verkiezingen wil.