Ik geef Nederlandse les aan een Syrische vrouw. Haar niveau is inmiddels al behoorlijk hoog en we zijn bij het hoofdstuk politiek. Ze vindt werken uit het boek saai en dat steekt ze niet onder stoelen of banken. Tegen haar zin doen we toch wat vocabulaire. „Weet je wat een wethouder is?”, vraag ik haar. „Iemand die heel veel van wetten houdt”, antwoordt ze op ironische toon. Ik kan niet anders dan heel hard lachen en reken het helemaal goed.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl