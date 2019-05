Europese ‘patriotten’ lanceren hun aanvalsplan op Brussel

Grote woorden ontbreken niet, bij de Europese ‘patriotten’ in Milaan. Uit een tiental Europese landen zijn vertegenwoordigers van rechts-nationalistische partijen zaterdagmiddag naar de Noord-Italiaanse stad gekomen. „Er is een nieuw politiek tijdperk begonnen”, zegt Jörg Meuthen van Alternative für Deutschland. „Jullie kunnen later je kinderen vertellen dat je erbij was”, zegt Marine Le Pen tegen de mensen op het volgepakte plein voor de Dom die de regen trotseren. „Dit is de geboorteakte van een vreedzame en democratische revolutie”, die de koers van Europa ingrijpend moet veranderen.

Het is duidelijk dat het om meer gaat dan een leuke groepsfoto, zoals een paar jaar geleden in Koblenz. De leiders van grote en minder grote eurosceptische partijen zijn hier op uitnodiging van misschien wel de succesvolste eurosceptische politicus in Europa: Matteo Salvini van de anti-migratiepartij Lega. Het is zijn feestje – de meeste mensen op het Domplein vertellen dat ze daar staan om Salvini toe te juichen, niet voor de andere Europeanen. Maar het is tegelijkertijd een manier om te laten zien dat deze partijen samen een vuist willen maken in het Europees Parlement.

Wilders: tegen het EU-monster

„Het is bijna historisch dat zo veel partijen meedoen”, zegt PVV-leider Geert Wilders kort voordat het officiële gedeelte begint. „Marine Le Pen en ik hebben vijf jaar geleden een politieke groep gevormd, en dat was een hele klus, en nu zijn we al met twee keer zo veel partijen. We willen werken met de helden van Europa tegen het monster van de Europese Unie. We worden waarschijnlijk de derde fractie, en misschien nog wel groter.”

Bij die helden hoort ook nog steeds de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ), ondanks het aftreden eerder zaterdag van partijleider en vicekanselier Strache wegens het uitlekken van een compromitterende video. „Strache heeft het enige gedaan wat hij kon doen, aftreden”, zegt Wilders vooraf. „Maar dit betekent niet dat het zijn hele partij treft en dat we niet verder zouden kunnen gaan.”

De Italiaanse vicepremier en Lega-leider Matteo Salvini tussen aanhangers in Milaan. Foto Miguel Medina/AFP

Protestbord met Lega-leider Salvini afgebeeld als maffiabaas bij de bijeenkomst in Milaan zaterdag. Foto Marco Bertorello/AFP

Grote lijnen

Meuthen, Europarlementariër voor de AfD, geeft voor de toespraken beginnen toe dat er ook het een en ander is dat deze partijen verdeelt. Denk aan het begrotingsbeleid, waarover in Duitsland en Italië verschillend wordt gedacht. „We zullen nooit over alles dezelfde mening hebben”, zegt Meuthen. „Maar dat zal niets veranderen, want over de grote lijnen zijn we het eens.”

Wat die grote lijnen inhouden, blijkt uit de verschillende toespraken. De partijen worden gedreven door ‘patriottisme’. Ze vertegenwoordigen het „echte Europa” dat moet worden bevrijd van de knevels van „de arrogante bureaucraten, de decadente elites” (Meuthen) in Brussel. „Europa moet Europa blijven, terwijl Juncker, Macron en Merkel alle Europese tradities, waarden en vrijheden willen afschaffen.” (Tomio Okamura, van de kleine Tsjechische partij SPD).

Laura Huhtasaari, van de Finse Partij, gebaart naar de majestueuze Dom, waar een lange rij toeristen op hun beurt wachten om naar binnen te mogen: „Dit is het voorbeeld van de Europese beschaving die we willen beschermen.”

Wilders vat het in zijn toespraak zo samen: „We moeten weer de baas worden in onze eigen landen. Geen dictaten meer van de EU-superstaat, geen immigratie meer, basta islam.’’ Hij levert hem een klaterend applaus en een reeks ‘bravo’s’ op.

Immigratie

Verzet tegen ongecontroleerde immigratie is een ander bindend element. Anders Vistisen, Europarlementariër van de Deense Volkspartij, hekelt het „absurde migratiebeleid” van de EU – die overigens vaak is verweten niet tot een gezamenlijk beleid te kunnen komen. De Slowaak Boris Kollar, van de partij Sme Rodina, vraagt zijn gehoor: „Weten jullie wie een van de populairste Europese politici is in Slowakije? Matteo Salvini. Omdat hij erin geslaagd is het probleem van de immigratie op te lossen.’’

Het politieke succes dat Salvini in eigen land heeft met zijn harde anti-migratiebeleid (hij staat in de peilingen boven de 30 procent) maakt hem tot de officieuze aanvoerder van deze groep. Volgens peilingen zou de Lega ook de meeste Europarlementariërs leveren in een nieuw te vormen rechts-nationalistische fractie (namelijk 26), met de Rassemblement National van Le Pen (20 voorspeld) en de AfD (11 voorspeld) als andere hofleveranciers.

„Salvini is de leider van de revolutie om Europa te veranderen”, zegt de Deen Vistisen. En Wilders: „Europa heeft meer Salvini’s nodig. Hij weet nee te zeggen.’’

Ook Marine Le Pen zegt nu hardop dat Salvini de eerst-aangewezene is om het verzet van rechts-nationalisten in Europa aan te voeren. Tegelijkertijd blijft ze haar eigen accenten zetten. Niet immigratie is haar grootste thema, maar vrijhandel, waardoor lokale producenten in de problemen zouden komen. En waar andere sprekers een royaal ‘Viva l’Italia’ over het Domplein laten schallen, voegt Le Pen daar meteen aan toe: „Vive la France”.

‘Nu komen mensen naar Italië’

Salvini glorieert bij dit alles. Hij heeft ruzie met zijn coalitiepartners van de Vijfsterrenbeweging, die hem verwijten eerste viool te willen spelen en alle aandacht naar zich toe te trekken. Maar hij straalt zelfvertrouwen uit, zowel in eigen land als naar buiten. „ Vroeger gingen onze leiders met de hoed in de hand Europa in”, zegt hij. „Nu komen mensen uit Europa hiernaartoe, als een teken dat de verandering begint in Milaan. Ik ben er trots op Italiaan te zijn. Ik blijf hier hard aan werken. En als het nodig is, voor mijn kinderen, voor Italië, dan geef ik daar mijn leven voor. Ik zal voor niets en niemand stoppen.”