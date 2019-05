Duncan Laurence wint Eurovisie Songfestival

De Nederlandse zanger Duncan Laurence heeft zaterdagavond het Eurovisie Songfestival gewonnen. Hij vertolkte het liedje ‘Arcade’. Het was 44 jaar geleden dat Nederland voor het laatst het Europese festival won. De voorlaatste zege namens Nederland was in 1975: Teach-In won het Songfestival destijds met het liedje ‘Ding-A-Dong’.

Duncan Laurence kreeg 492 punten. John Lundvik uit Zweden en Tamara Todeska uit Noord-Macedonië waren lang in de race voor de overwinning. Na de vakjury was Nederland nog derde, achter beide landen. Laurence was al lange tijd de grote favoriet van de bookmakers. “Dit is voor groots dromen. Dit is voor muziek op de eerste plaats, altijd”, zei de zanger op het podium in Tel Aviv.

Krachtiger

In de finale zong Duncan Laurence zijn zelf geschreven nummer ‘Arcade’ krachtiger dan in de halve finale. Met name het begin van het liedje was sterker. Anders dan veel andere deelnemers in Tel Aviv beperkte de Nederlandse zanger uit Hellevoetsluis zich tot een puur en ingetogen optreden met weinig visueel en grafisch vuurwerk.

Naar de finale van het Eurovisie Songfestival keken wereldwijd naar schatting 200 miljoen mensen. Het festival is daarmee een van de best bekeken tv-programma’s in de wereld.

Waar en wanneer het Eurovisie Songfestival volgend jaar wordt gehouden in Nederland is nog niet bekend.