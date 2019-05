Dode door schietpartij in Amsterdam

Een 26-jarige man uit Almere is zaterdag overleden nadat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag was neergeschoten in Amsterdam. De politie heeft vier verdachten aangehouden.

De schietpartij vond plaats in een parkeergarage aan de Amstelstraat, dat naast het uitgaansgebied rondom het Rembrandtplein ligt. Daar trof de politie rond half vijf in de ochtend een zwaargewonde man aan, die later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Wat zich in de parkeergarage heeft afgespeeld is onbekend. Volgens stadszender AT5 zou een getuige hebben gezegd dat een ruzie tussen verschillende mensen is voorafgegaan aan de schietpartij.

De politie heeft vier verdachten aangehouden. Drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22 jaar. Getuigen zouden volgens de politie verteld hebben dat na het schietincident meerdere verdachten gevlucht waren in een voertuig. Dat voertuig is even na het schietincident stopgezet door de politie, waarna de vier verdachten zijn aangehouden.

De politie doet momenteel onderzoek en kan nog niet zeggen wat de betrokkenheid van de verdachten is bij het incident. Ook is nog onduidelijk wat de reden is van de schietpartij, zegt een politiewoordvoerder.